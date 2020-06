Vanessa Huppenkothen habla del supuesto acoso que vivió de Javier Alarcón en Televisa

Ciudad de México.- La conductora deportiva, Vanessa Huppenkothen decidió reabrir un oscuro chisme que circuló en diversas revistas de espectáculos donde supuestamente quien fuera su jefe en Televisa Deportes, Javier Alarcón la acosaba, dicha respuesta la contó en el programa de Javier Alarcón en Youtube, también habló de como su físico le ayudó para obtener entrevistas difíciles en el medio.

Uno de los temas que más es cuestionado en el mundo de los deportes hacia las mujeres es que son parte de los programas para darle atracción al televidente al ver a mujeres guapas con grandes cuerpos, esto fue confirmado por la ahora conductora Vanessa Huppenkothen en entrevista con Javier Alarcón donde además dio a conocer que muchas veces utilizó su apariencia física para obtener ciertos beneficios al conseguir entrevistas o exclusivas, pero siempre con el respeto y profesionalismo, según cuenta la reportera.

"Sí tengo que aceptarlo, el físico me abrió las puertas, me permitió tener unas entrevistas, ¿por qué no? Pero yo siempre me manejé con mucho respeto, fui muy sangrona a la hora de hacer mis entrevistas, no permití la apertura a mi vida privada o a salir con alguien después de haberle hecho una entrevista, esa parte fue muy cuidada de mi parte, después demostrar que sabes a base de golpes y mucha preparación", comentó Vanessa.

Aun con esa confesión también dijo que el físico no lo es todo que es importante mantenerte preparado para cualquier inconveniente, asegura que las personas que día a día están pendientes de las emisiones se darán cuanta tarde o temprano de si se está preparado o no.

Llevo ya casi 14 años en esto y el mantenerme y estar hoy presente y seguir en mi carrera y deportes no es nada mas por el físico, porque la gente se da cuenta cuando estás al aire y cuando estás haciendo un noticiero, o sabes o no sabes".

Para finalizar la conductora habló su experiencia trabajando en Televisa Deportes, en donde Javier Alarcón le dio la oportunidad de aparecer a cuadro como parte de la sección de deportes, además de desempolvar un pasado chisme donde se le vincularon a estos dos personajes por un supuesto acoso de parte del conductor ahora en Imagen Televisión.

El primero en hablar del tema fue Alarcón dando a entender que nunca tuvo acercamientos o insinuaciones hacia ello u otras compañeras que pudiera ser tomadas en ese sentido, "Tú sabrás que no sé en cuantos años, pero ni una mirada lasciva, ni un comportamiento en ningún sentido contigo y con ninguna", argumentó.

A lo que Vanessa respondió con un certero respeto y agradecimiento al decir que durante su paso por Televisa siempre hubo respeto y que nunca, o que por lo menos ella no vio ese tipo de acciones de él hacia su persona.

"En Televisa Deportes siempre hubo muchísimo respeto, cuando salían esas cosas decía yo, qué ridículo, osea… No saben realmente el trabajo que había detrás de todo lo que estábamos presentando ante la televisión, siempre me trataste con mucho respeto, me ponía minifaldas y nunca me viste las piernas o por lo menos nunca caché tus ojos ahí. La verdad es que me dio mucha tristeza y más no poderme defender, porque por más de que digas no es cierto, la gente se queda con la imagen de cómo no, si lo dijo la revista", finalizó la conductora.

Ahora ambos se encuentran lejos de Televisa, Vanessa desde hace ya unos años ha estado laborando para la cadena de ESPN, donde ha tomado mucha más importancia con eventos más internacionales que la han hecho crecer como periodista. Por su parte, Javier Alarcón ahora disfruta su nueva fase en Imagen Televisión, también como el jefe en deportes desde hace ya un par de años.