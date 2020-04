Vanessa Zambotti da positivo a Covid-19

Chihuahua.-En redes sociales Vanessa Zambotti, exjudoka, medallista panaméricana y centroamericana, anunció haber dado positivo a covid-19.

“Di positivo al Covid-19 , me siento bien, estoy tranquila y en casa; sin mayores síntomas nada más que fiebre y malestar. Tengo el apoyo de gente cercana a mi vida tanto familiar como laboral, amigas y amigos. Trate de hacer la cuarentena desde hace 3 semanas”, escribió.

Asimismo, expreso que pese haber mantenido la cuarentena desde hace algunas semanas y haber seguido las medidas implementadas por el Gobierno Federal, la exjudoca dijo desconocer como pudo haber ocurrido el contagio.

“Me hice, el examen en un laboratorio privado, he tratado de comunicarme con el gobierno para avisarles de mi caso, pero no he tenido éxito, ya que en la línea Covid sólo es para registrar casos nuevos", señaló.