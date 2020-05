Vanessa Zambotti mejora tras padecer coronavirus

#Deportes Hace unos días la ex judoca mexicana Vanessa Zambotti confesó haber dado positivo a la prueba del coronavirus:

“Desde el 20 de marzo he estado haciendo mi cuarentena, solamente salí el 5 de abril al mercado de la Central de Abastos, creo que ahí fue donde me contagié”. pic.twitter.com/DYfNt7OlBC