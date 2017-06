Vanessa Zambotti se despide con emotiva carta

Ciudad de México.- La judoca originaria de Parral, Chihuahua, Vanessa Zambotti, dedicó unas palabras a su familia, amigos, entrenadores y todas las personas que la acompañaron a lo largo de sus dos décadas de trayectoria.

Luego de casi 20 años de carrera, la judoca Vanessa Zambotti anunció su retiro pic.twitter.com/rqgH63jwUf — Heriberto Murrieta (@Beto_Murrieta) 23 de junio de 2017

A través de su cuenta personal de Twitter, la multimedallista panamericana publicó una emotiva carta donde hizo público su amor por el deporte que la consagró como un referente en México.

Para mi familia, amigos, fans y medios...Gracias por apoyarme.

Me siento bendecida de haber representado a México #VivaMexicoCampeones pic.twitter.com/88uHNqiADU — vanessa zambotti (@vanessazambotti) 24 de junio de 2017

"Al judo le debo todo, es un regalo que me ha dado la vida. Me ha formado como persona y me ha permitido conocer vivencias y experiencias que difícilmente de otro modo hubiera podido disfrutar".

"Aparte de las medallas, de algo que me siento orgullosa, es de haber sido una atleta honesta e íntegra. Siempre he intentado tener una actitud disciplinada y de ayuda a mis compañeros, he entrenado con voluntad, trabajo rigor y solo he concebido el triunfo a base de esfuerzo, constancia y sacrificio. Me voy tranquila y serena, sabiendo que luché hasta el final", escribió la deportista mexicana.

Un abrazo inmenso a @vanessazambotti ... termina una carrera de éxitos para empezar otra igual ...



¡un beso grande! ¡Te admiro siempre! pic.twitter.com/SI5kun7SWq — Risco (@jrisco) 25 de junio de 2017

Zambotti agradeció a sus padres y a sus hermanos por la paciencia y el amor, a sus entrenadores: Andrés Martínez, Víctor Martínez y Sergio Acosta, y a los sensei Amadeu Dias de Moura y Daima Beltran, quienes la instruyeron dentro del judo desde sus inicios como atleta.

¡Gracias a todos por sus muestras de cariño! Me siento contenta y feliz por esta nueva etapa en mi vida. De nuevo ¡Gracias! — vanessa zambotti (@vanessazambotti) 25 de junio de 2017

La judoca también indicó que pese a su retiro del deporte de élite, seguirá activa en el mundo del judo, pues ha sido nombrada como Directora de Medios de Comunicación de la Confederación Panamericana de Judo y vocal medallista de la Federación Mexicana de Judo.

Vane mucho éxito, eres una mujer entregada y apasionada, y yo sé que en todo lo que venga pelearas y ganaras como lo hiciste en el tatami — Rommel Pacheco (@Rommel_Pacheco) 24 de junio de 2017

En esta ocasión, la medallista aprovechó para darle las gracias por el apoyo que le brindaron a la Federación Mexicana, al Gobierno del Estado de Chihuahua y a la CONADE.

Con información de Récord