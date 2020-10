Vasiliy Lomachenko y Teófimo López chocan este sábado en Las Vegas

En lo que muchos esperan sea la Pelea del Año, el campeón mundial unificado de peso ligero de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y de la OMB, el ucraniano Vasiliy Lomachenko, se encuentra listo para unificar sus títulos con el campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), el hondureño-estadounidense Teofimo López.

El esperado combate que luce de poder a poder, se celebrará este sábado, 17 de octubre, en la "Burbuja" del MGM Grand, de Las Vegas, Nevada. La contienda que es promocionada por Top Rank, de Bob Arum, será televisada por ESPN en Estados Unidos y por el canal Space en Latinoamérica.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Teofimo López (15-0, 12 KOs), un aguerrido peleador de sangre hondureña, que reside en Brooklyn, Nueva York y quien inicialmente llamó la atención con sus celebraciones y volteretas, luego de sus triunfos, no tardó en convertirse en una superestrella joven del boxeo, gracias a su carisma y talento, desde que hizo su debut profesional en el 2016.

"Personalmente, me cae mal el tipo y no me gusta la forma en que se comporta…Es arrogante. No quiero promocionarlo, ni siquiera diciendo su nombre. En cada entrevista que hago, o lo he hecho durante mucho tiempo, ese es el tipo por el que todos me preguntan", expresó López.

Agregó que: "Su nombre no lleva mi carrera, y después de esta pelea, no quiero oír hablar de él, ni hablar de él de nuevo”.

Por su parte Vasyl Lomachenko (14-1, 10 KOs) llegará a este compromiso, después de haber conseguido una brillante victoria, por decisión, ante la estrella británica Luke Campbell, en agosto de 2019, en la función que se realizó en el O2 Arena en Londres, que tuvo un lleno de aficionados.

“Teófimo López puede hablar todo lo que quiera. Es muy bueno hablando. No ha hecho nada más que decir mi nombre durante los últimos dos años. Soy un peleador y mi objetivo es ganar otro título mundial. Bien por Teofimo. Cuando peleemos en Las Vegas, se comerá mis golpes y sus palabras. Seré el mejor hombre, y cuatro títulos mundiales vendrán conmigo a Ucrania,” dijo el campeón Lomachenko.

Lomachenko, dos veces medallista de oro olímpico y que tuvo una marca de 396-1 en el boxeo aficionado, empató un récord de boxeo al ganar un título mundial en su tercera pelea profesional.

El ucraniano ya fue campeón mundial de pesos pluma y y superpluma, además conquistó la a corona de la divsión ligero en mayo del 2018, tras noquear con un golpe al cuerpo a Jorge Linares.

Con siete años de carrera en el terreno profesional, Lomachenko ha forjado una marrca de 13-1 con 9 nocauts en peleas por el título mundial. Su única fue derrota la sufrió ante el mexicano Orlando "Siri" Salido, en su segunda pelea en el boxeo rentado.

"Loma" está clasificado por muchos especialistas como el pugilista más destacado y completo de esta generación. Entre 2016 al 2017, hizo que cuatro peleadores consecutivos se rindieran en sus banquillos, lo que le hizo ganarse el apodo de "No-Mas-chenko".

Teofimo López puede presumir de haber sido el Prospecto del Año en el 2018 por consenso, una temporada marcada por un nocaut en el primer asalto sobre Mason Menard en la función Lomachenko vs. José Pedraza. Tras el nocaut de Menard, se puso la camiseta de Kyler Murray, quien había ganado el Trofeo Heisman esa misma noche.

López subió en la clasificación en el 2019 con triunfos sobre Diego Magdaleno, Edis Tatli y Masayoshi Nakatani.

En diciembre pasado, el hondureño-estadounidense noqueó a Richard Commey en solo dos rounds para consquistar el título mundial de la FIB. Esa noche, ahí sentado junto al ring, se encontraba Lomachenko, quien ingresó al ring una vez acabada la pelea. Arum le hizo señas para que se hiciera una foto con el recién coronado campeón, con lo cual se abría el escenario para lo que vendría.

El respaldo

En la pelea co-estelar, el ex retador mundial, Alex “El Cholo” Saucedo, enfrentará al invicto contendor Arnold Barboza Jr., en peso superligero, a diez rounds.

El supermediano de Puerto Rico, Edgar Berlanga (14-0, 14 KOs), se medirpá contra el veterano, Lanell Bellows, en un duelo pactado a 8 asaltos.