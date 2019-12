Vasily Kamotsky campeón de bofetadas perdió y necesitó asistencia médica

Rusia.- El torneo trata de posicionar a dos hombre frente a frente para comenzar a bofetearse hasta que alguno caiga derrotado por otro. El duelo comenzó con un Kamotsky cuando le propinó un fuerte derechazo en el rostro a su rival pero que no causo daño, cuando Zezulya respondió dejando caer su mano derecha a gran velocidad sobre el rostro de Kamostky este sintió de lleno el golpe que lo dejo tambaleando.

Solo un golpe bastó para que el campeón no pudiera continuar y declarar ganador a Zezulya, al bajar ya con las cosas más tranquilas, ambos charlaron y analizaron el evento.

Te puede interesr: Realizan el primer campeonato de bofetadas de América Latina en Perú

“Me dio un buen golpe, me gustó. Creo que podría haber seguido, pero me sacaron de allí. Y yo sólo le pegué con un 25% de mi potencia...”, reconoció Kamotsky tras el combate.

Apenas en marzo Vasily ganó el campeonato en el Siberian Powe Show cuando varios amigos lo incitaron a participar en ese y otros concursos.

“Yo en realidad fui para ver el espectáculo, pero mis amigos me aconsejaron que participara y me lancé”, explicó el hombre de 28 años que trabaja en una granja en Serbia. Lo curioso es que “Pelmen”, como lo apodan sus amigos, no se había preparado para participar: “Hace mucho que dejé de ir al gimnasio y no manejo ninguna técnica de golpes”, explicó en aquel entonces en diálogo con El País.

Este torneo es el segundo organizado en el país rusa donde Vasily perdió su campeonato, mientras que el primero fue en Moscú, ahora buscarán que esto se pueda convertir en un deporte profesional en algunos años.