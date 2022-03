¡Vaya fiera! Marzhe Ponce de León deslumbra con coqueto conjunto animal print

México.- La reina de lo atrevido regresó con todo a las redes, Marzhe Ponce de León dejó a todos con la boca abierta luego de modelar un conjunto con algunas características que lo hicieron más que especial ante los ojos de todos sus seguidores. Se trató de una prenda con el diseño de animal print el más amado y cotizado por las influencers de redes sociales para toda época del año, solo que ahora Marzhe dio la sorpresa con un toque de transparencias que generó algo de locura.

La publicación fue revelada en su cuenta de Twitter en donde con apenas unas horas se ha llevado un gran apoyo por sus fans quienes solo pueden decirle gracias por tenerlos siempre bien actualizados con las mejores fotos y mucho más ahora que inicia la semana para tenerlos contentos en todas sus actividades. Marzhe Ponce de León una de las modelos más queridas por ese mismo motivo ya que siempre les cumple con sus expectativas, los llena de regalos en días inesperados tal como fue en esta ocasión.

Leer más: Jimena Sánchez y el pantalón negro que dejó hipnotizados a sus seguidores

El outfit estuvo armado con una blusa negra con transparencias pero con algunos diseños de los patrones similares en las pieles de los animales. La blusa fue la más aplaudida pues por obvias razones de que podría verse a través de la prenda muchos no quitaron la mirada ante cualquier sorpresa. El complemente fue una falda tambien con el diseño de animal print solo que esta si era una tela más segura para evitar problemas y todo combinado con unas mallas de red que le dieron un toque más especial.

Marzhe Ponce de León se llevó los halagos con tremenda foto | Foto: Twitter Marzhe Ponce

"Wao una obra de arte tu fotografía, bella dama", "No inventes Marzhe, me voy a infartar", "Mar estas divinamente hermosa, todo look hace lucir tu belleza", "No nos gusta princesa, nos encanta y muchos. Esos regalos nos hacen el día", se leen en varios de los mensajes para Marzhe Ponce de León quien como siempre se lleva la aprobación del público más complicado pero al mismo tiempo el más fiel que son sus seguidores.

Leer más: ¡El rostro perfecto! Daniela Reza se lleva los halagos con detallada imagen de su cara

Marzhe Ponce de León desde siempre se ha manejado con esa línea, ella da pero tambien recibe, por eso todo el cariño y admiración que se respira en su comunidad en las redes sociales es de las pocas así de seguras. Tambien lo que le hace algo divertido para ella ya que sabe que nunca va a decepcionar a sus miles de fans que día a día van en aumento y con ello su responsabilidad con ellos para siempre dar lo mejor para que siga la mágica colaboración.