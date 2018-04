Ve 'Piojo' inútil causa del "Pacto de caballeros"

Ciudad de México.- Miguel Herrera cuestionó el que los futbolistas estén buscando desaparecer un código no escrito como el Pacto de Caballeros y no se enfoquen en situaciones tangibles y que pueden pelear ante las autoridades como lo es la falta de pagos.

"¿Hay una firma o un contrato de ese Pacto de Caballeros? ¿Si lo siguen manteniendo no escrito quién dice que pueden pelear contra ello? Estoy seguro de que los jugadores van a tener que estar más conscientes de ganar adeptos en cosas que sean más importantes. Si mañana llegan a decir 'no hay Pacto de Caballeros', ¿quién asegura que no habrá si no hay algo escrito?.

"Hay cosas muy importantes que dignificar, ojalá sea un gremio tan fuerte como el de los árbitros y que si tienen que parar el futbol por jugadores que no cobran eso es más importante. Hay jugadores a los que se les debe mucho dinero y no estoy hablando de Primera División sino de Segunda, Tercera, Ascenso", reflexionó el "Piojo" luego del entrenamiento de las Águilas.

Herrera incluso cuestionó las bases legales para que los futbolistas paren en la Fecha 17.

"¿Con base en qué van a parar la Liga? Y mira que yo los apoyo, pero si mi directiva está al pie de la letra y al pie del cañón con el equipo cómo mis jugadores van a decir 'me paro'. 'Es que queremos quitar el Pacto de Caballeros', si no está escrito, ¿en qué estatuto sale? ¿en qué leyes está escrito?, ¿cómo vas a pelar por algo que no está en un papel? Entonces vas a Ley Federal del Trabajo si tu estás al día", planteó Herrera.

El "Piojo" aún no tiene un once definido para enfrentar a Monterrey. Ni siquiera pudo trabajar futbol a fondo este viernes debido a que varios de sus jugadores presentan fatiga.

El francés Jérémy Ménez ya trota, pero está considerado hasta la próxima semana.