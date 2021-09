Venados de Mazatlán: Jesús Barraza y Santiago Gómez buscan responder a la confianza del club

Mazatlán.- Avanzan a paso firme y sin descanso. Los Venados de Mazatlán suman ya 13 días de pretemporada en el estadio Teodoro Mariscal, y el día de ayer sostuvieron su segundo juego inter escuadras para llegar a tope al inicio de la Liga Arco Mexicana del Pacífico 2021-2022.

Repitiendo ya como lanzador para el club porteño, Jesús Barraza agradeció la confianza de Venados por reclutarlo nuevamente, y añadió que darán su máximo esfuerzo para convencer a toda la afición.

Estoy muy contento de regresar otra vez a casa; estuve muy a gusto en Guasave pero nada como estar en casa. Me siento feliz de poder regresar aquí a Venados, yo siempre lo he dicho, soy Venado de hueso colorado, así que voy a luchar para quedarme aquí y dar lo mejor. La gente puede esperar un Jesús Barraza que siempre lo va dar todo en la loma, que trabaja para estar al 100 por ciento y darlo todo sobre el montículo cuando el mánager nos ocupe”, expresó el lanzador.

Barraza es un viejo conocido de la afición porteña, y para esta campaña, el pelotero menciona que ve un equipo más conjuntado para pelear por cumplir los objetivos, además de señalar que no siente presión de ningún tipo.

Ahora que regreso es un equipo muy ‘rumbado’, porque hay mucha juventud; juventud que ya tiene mucha experiencia, y yo pienso que vamos a hacer un buen trabajo esta temporada y vamos a llegar muy lejos. Presión no hay, más que es nada es una motivación para hacer el trabajo bien, para dejar contenta a la gente que te conoce y que siempre te he visto desde pequeño. Es un compromiso de mi parte para hacer todo bien”, dijo.

En su caso, el infielder poblano Santiago Gómez vivirá su primera experiencia en LMP con los Venados, por lo que no duda en prometer que se va a esforzar por apoyar al equipo en todo momento.

“Estoy muy contento de estar aquí, es una experiencia padrísima el estar en el campo. Hay una competencia interna, una competencia muy sana. La verdad es una gran experiencia y estoy aprovechándola demasiado. El calor está impresionante, he tenido un cansancio que en Puebla nunca lo había tenido, por la humedad, pero eso me ayuda para tener mejor resistencia y acoplarme a cualquier entorno que vaya a jugar".

No me esperaba la contratación de Venados, la verdad. Obviamente, es algo que quería, son mis sueños por todo el trabajo que he tenido, y ahora que se me está cumpliendo veo que todos los frutos tienen su recompensa. Me veo debutando en el Teodoro Mariscal, por eso estoy luchando día a día al 100 por ciento y voy a pelear por conseguirlo”, comentó Gómez.