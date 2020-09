Venados de Mazatlán cumple con su practica dominical

Mazatlán.- Práctica de rutina en la jornada dominical la que tuvo Venados de Mazatlán en los campos de Unidad Deportiva Benito Juárez, para cerrar la semana dos de pretemporada.

El balance es positivo por parte del mánager Juan José Pacho y de su cuerpo técnico. Un experimentado Homar Rojas, resalta la condición física y el trabajo de los jugadores tras siete meses de inactividad.

“Estamos en muy buen tiempo para trabajar en la cuestión técnica, de bateo, de fildeo y todo, para llegar listos al arranque de temporada, comentó el coach de banca.

A partir de mañana, los entrenamientos se convertirán en partidos de nueve entradas para continuar con la evaluación y la competencia sana entre los veteranos y los jóvenes que buscan un lugar en el equipo.

Esta pretemporada roja, ha resaltado por la cantidad de talento joven y sobre todo local que se ha dado cita en los entrenamientos, para Homar Rojas y el resto de los coaches, hay algunos nombres que sobresalen y piensa, van a ser tomados en cuenta al final.

“Del juego de ayer hubo dos pitchers (Fernando) Burgueño y Adolfo Ramírez que me gustaron mucho, algunos que no conocía como Italo Motta, Brayan Quintero, Francisco Hernández, de los catchers que he venido trabajando con él es (Christian) Mejía.