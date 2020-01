Venados de Mazatlán obligados a ganar hoy ante Tomateros

Mazatlán.- Con la obligación de ganar esta tarde para acordar distancia y meterse de lleno a la pelea por el título de Liga Mexicana del Pacífico, Venados de Mazatlán recibe esta tarde, a las 18:00 horas, a los Tomateros de Culiacán en el juego tres de la serie por el campeonato.

Venados viene de perder los dos primeros duelos en Culiacán por marcadores de 6-2 y 4-3, sin embargo, los porteños suelen lucirse en casa y gracias a su buena actuación en el Teodoro Mariscal, eliminaron primero al equipo clasificado como número dos, los Naranjeros de Hermosillo en seis juegos, y al número uno, los Yaquis de Ciudad Obregón, en siete encuentros. Ambas eliminaciones se dieron en los parques rivales.

Tomateros de Culiacán despachó en cinco juego a los Águilas de Mexicali y en siete a los Cañeros de Los Mochis.

Duelos de pitcheo

El zurdo Anthony Vásquez saltará a la lomita hoy por los Guindas luego de perder sus dos anteriores salidas ante los Cañeros de Los Mochis.

Juan Pablo Oramas, que fue tomado de refuerzo, tiene cinco días de descanso luego de dos brillantes salidas ante los Yaquis, una en el Teodoro Mariscal y otra en el parque de Yaquis.

Se embolsó una victoria en el puerto

Durante el rol regular, Vásquez le tiró una vez a los Venados en Culiacán.

El zurdo sufrió el descalabro con apenas cinco entradas con 10 hits y cuatro carreras.

Oramas lanzará por primera vez a Tomateros en lo que va de la presente temporada.

Giansanti, en duda

El cuarto bat de los Venados, Anthony Giansanti, sigue en duda para jugar esta tarde.

Juan José Pacho, mánager de los rojos del puerto, comentó que desconoce si podrá participar en el tercer encuentro (hoy) y primero en el estadio Teodoro Mariscal.

“No lo he visto (a Giansanti, ayer), no nos han dado información. Supuestamente tiene influenza”, señaló Pacho. A Venados le urge que juegue su mejor bateador, el cual es la bujía y el pilar ofensivo, no solo esta temporada, sino también en la 2018-2019.

En esta final, Venados solo ha anotado cinco carreras en dos juegos sin Giansanti.

Previo al juego 1 de la serie final el miércoles, se dijo que tenía una fuerte infección estomacal, sin embargo, el pasado jueves tomó practica de bateo antes del juego dos y previo a eso estuvo en la malla bateando Giansanti está teniendo un play off discreto con números de .275 en 13 partidos. Va de 51-14 con un jonrón y cuatro CP.