Venados no levanta y pierde la serie ante Algodoneros

Mazatlán.- Venados de Mazatlán no pudo ante una gran serpentina de Dalton Rodríguez y se fue con la derrota por 5-3 ante Algodoneros de Guasave, que se llevó la serie en el Teodoro Mariscal.

Las carreras



Fue en la tercera baja cuando Mazatlán logró hacer la de la quiniela.

Ricardo Valenzuela comenzó la ofensiva con doblete. Después, tras imparable de Edson García quedaron hombres en las esquinas.

Mientras que el batazo importante llegó gracias a Leo Misael Germán, con infield hit por el rumbo de la segunda, para que Valenzuela anotara el 1-0.

Mazatlán se adelantó en la tercera pero no pudo mantener la ventaja-cortesía

Después llegó Isaac Paredes, pero no pudo seguir el ataque y fue puesto out con elevado al central.

Guasave reaccionó y en la parte alta de la quinta logró darle la vuelta del juego con rally de tres anotaciones.

Arturo Rodríguez igualó con solitario cuadrangular.

La ofensiva no paró ahí. Con doblete de José Heberto Félix al jardín izquierdo, Ángel Erro anotó el 2-1.

Después, Félix timbraría con sencillo de Miguel Guzmán por el rumbo del izquierdo. El receptor puso el 3-1 y culminó un importante rally de tres carreras para los visitantes.

Para la séptima entrada, Guasave amplió su ventaja con línea de hit por el central de José Félix para que anotara Marco Jaime.

Mazatlán regresó en la séptima baja, cuando Luis Jiménez aprovechó la casa llena y con sencillo remolcó a Ricky Álvarez y Héctor Gómez para poner las cosas 4-3.

La respuesta de la visita fue inmediata y con sencillo de Jesse Castillo logró el 5-3, para que anotara Forrest Allday en la octava.

Pitcheo

Marco Tovar tuvo una salida irregular, con cuatro entradas y dos tercios, donde le hicieron tres carreras, cuatro hits, ponchó a cuatro y dio un pasaporte para salir derrotado. Al relevo llegaron Jesús Barraza, Iván Zavala, Tomás Solís, Marco Rivas y Jared Wilson.

Dalton Rodríguez logró una excepcional noche con seis entradas completas lanzadas, en las que solo le anotaron una carrera, cuatro imparables, arregló a cuatro por la vía de los strikes y no dio bases, para irse con el triunfo.

Al relevo de Rodríguez llegaron Óscar Rojas, Román Peña Zonta, Jesús García, Rafael Córdova y Jesús Pirela.

Hoy, Venados de Mazatlán abre la serie ante Tomateros de Culiacán. Mitcht Lively lanzará por los Rojos en contra de Édgar Arredondo.

LAMP

EQUIPO G P JV

1. Mayos 11 7 -

2. Águilas 10 8 1.0

3. Naranjeros 10 8 1.0

4. Algodoneros 10 8 1.0

5. Sultanes 9 8 1.5

6. Yaquis 9 9 2.0

7. Venados 9 9 2.0

9. Tometeros 9 9 2.0

8. Charros 7 10 3.5

10. Cañeros 5 13 6.0