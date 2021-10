¡Vencieron! Aremi Fuentes y Julio Urías; ganadores del Premio Nacional del Deporte 2021

México.- La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) reveló a los deportistas de nuestro país que lograron el galardón del Premio Nacional del Deporte 2021; La halterista Aremi Fuentes, ganadora de la presea de bronce en Tokio 2020, y el beisbolista Julio Urías, campeón con Los Ángeles Dodgers en el 2020 y actual portador del título de ganados de la MLB.

La CONADE, tras dar a conocer a los vigentes ganadores del reconocimiento, recalcó que hubo más 70 propuestas entre las siete categorías las que se analizaron de forma minuciosa, contando con el apoyo de 70 periodistas de distintos estados de la República Mexicana, acción que se realizó por 1ra vez.

Se entregaron los galardones de cada rubro, fundamentalmente, por los logros que se consiguieron desde el 22 de octubre del 2020 hasta el 10 de octubre del año en curso. Señalar que la pesista ganó el trofeo en la categoría de Deportes No Profesional y el beisbolista en Deportes Profesional.

Aremi Fuentes se adjudicó en los culminados Juegos Olímpicos de Tokio 2020. En la categoría femenil de halterofilia levantó un máximo de 245kg en la rama de los 76kg, virtud que la hizo subir al podio, en el 3er pedestal, colgándose la medalla de bronce.

Aremi Fuentes en Tokio 2020

"Estoy muy contenta de haber logrado este sueño anhrlado que es ganar el Premoo Nacional del Deporte en la categoría No Profesional, y que mejor a lado de mi entrenador que creyó en mí desde que me vio y me alentó a seguir luchando por mis sueños cuando más derrotada estaba", expresó Aremi Fuentes en sus redes sociales.

Mientras que, en el tema de Julio Urías, la máxima proeza que obtuvo el pícher de las Grandes Ligas fue el título de la Serie Mundial del año pasado. Además fue el invitado especial a la ceremonia del PND 2020, propio a organizarse en el Campo Marte, acompañado del presidente de la República Mexciana, Andrés Manuel López Obrador.

Julio Urías hablando con su familia tras el campeonato

Este año ha logrado una cierta cantidad de premios y ese mérito posiciona al culichi como uno de los vencedores del Premio Nacional del Deporte 2021. Además, se rumora que habría derrotado al golfista Abraham Ancer y al portero del Club América y la Selección Mexicana Guillermo Ochoa, quien conquistó el bronce en la justa veraniega, llendo como refuerzo con el Tri Sub-23.

GALARDONADOS AL PREMIO NACIONAL DEL DEPORTE 2021

Deporte No Profesional.- Aremi Fuentes (halterofilia)

Deporte Profesional.- Julio César Urías Acosta (beisbol)

Deporte Paralímpico- Mónica Olivia Rodríguez Saavedra (Atletismo)

Entrenadoras.- Jannet Alegría Peña (Taekwondo paralímpico) y José Manuel Zayas (halterofilia)

Juez-árbitro.- Mayte Ivonne Chávez García (Futbol)

Trayectoria destacada en el deporte mexicano.- María del Rosario Espinosa (Taekwondo) y Carlos Armando Girón Gutiérrez (Clavados)