Venden pañuelo que usó Lionel Messi en su despedida del Barcelona en un millón de dólares

España.- Gran idea el que tuvo que buscar en la basura el pañuelo que usó Lionel Messi en su despedida con el Barcelona pues ahora está siendo vendido en redes y un simple pedazo de papel pero con algunas lagrimas del argentino han alcanzado un valor de más de un millón de dólares.

Uno de los artículos coleccionables menos higiénicos en una pandemia de Covid-19 y bastante raro se ha puesto a la venta desde hace un par de días y para sorpresa de muchos hay quienes están dispuestos a desembolsar grandes cantidades de dinero para obtener el último recuerdo del argentino con el Barcelona.

De acuerdo con las publicaciones que han circulado en redes, el articulo está anunciado en MercadoLibre bajo el nombre "Pañuelo De Messi Despedida Barcelona Psg Camiseta", justo abajo se ve la cantidad solicitada, un millón de dólares, además de que se anuncia que ha sido utilizado y es el único en su especie.

Leer más: Liga MX: Pedro Aquino es baja para el Club América para la jornanda 6 por lesión

Messi secó sus lagrimas en su despedida con el pañuelo | Foto: AFP

Todo eso acompañado con la imagen del supuesto pañuelo sobre lo que aparenta ser una camiseta del Barcelona. Lo más sorprendente es que asegura que contiene ADN suficiente para crear un clon del ahora jugador del PSG. De momento no se sabe si alguien en verdad haya levantado la mano para hacerse del articulo "especial" de Lionel Messi.

Por ahora el argentino ya se encuentra con su nuevo equipo, lamentablemente aún no está listo para jugar. El PSG ge tenido ya su debut en la Ligue 1 pero Messi no, esto se debe a que no realizó pretemporada ya que pasó de la Copa América a unas vacaciones y luego viajó a España para realizar todos sus tramites para su salida del equipo blaugrana, se espera que sea la siguiente semana cuando pueda debutar.