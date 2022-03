"Veneno" Aréchiga y "Pamba" Valdez prometen gran pelea este 1 de abril

Una pelea entre dos grandes guerreros que prometen muchas emociones, es lo que se espera este viernes 1 de abril en el combate estelar entre el mazatleco Jesús “Veneno” Aréchiga y el de la ciudad de México, José “Pamba” Valdez, dentro de la velada Pasos de campeón, de la promotora Zápari Boxing.

Este miércoles se vieron las caras por primera vez el invicto Aréchiga (15-0 con 11 nocauts) y Valdez (13-5-1), excampeón. Ambos pronostican que ganarán.

Jesús "Veneno" Aréchiga, con su rival, José Armando "Pamba" Valdez.

Este jueves 31 de marzo estarán de nuevo frente a frente en el pesaje, a celebrarse a las 13:30 horas en Rin Rin a La Leña, de zona dorada.

También ya está en Mazatlán el regiomontano Bralton Muñoz, rival del porteño Rubén “Bebé” Vega, en la pelea coestelar.

Las emociones comenzarán a las 20:00 horas de este 1 de abril y la cartelera constará de 10 combates. Jesús Zápari, director de Zápari Boxing, dijo que busca traer peleas competitivas con boxeadores de buen

nivel para que la gente salga con un buen sabor de boca.

“Pamba”, con todo

“Tenía ganas de conocer a Mazatlán y la verdad, a mí me gusta dar batalla en el ring, dar buena pelea y ganar. No me preocupa que mi rival vaya invicto y tenga varios nocauts, como le digo, vengo a triunfar, a disfrutar lo que me gusta. Además, yo también pego duro”, dijo José “Pamba” Valdez.

Rubén "Bebé" Vega y Bralton Muñoz estarán en pelea co estelar.

Responde “El Veneno”

“Estamos listo para brindarle un gran espectáculo a la afición mazatleca y ganar. Mi rival viene bien preparado, igual que yo, y esperemos. Dejemos un buen sabor de boca”, refirió Jesús “Veneno” Aréchiga, rival del “Pamba”.

Además, el regiomontano Bralton Muñoz dice que viene a asestarle el segundo revés a Rubén “Bebé” Vega, por lo que este respondió que el viernes se sabrá quién ganará.

LA CARTELERA

Combates para el viernes 1 de abril en la Germán Évers:

Pelea estelar 8 rounds, peso Supergallo

Jesús Aréchiga (15-0, 11 nocauts) vs José Armando Valdez (13-5-1).

Pelea coestelar 8 rounds, Supergallo

Rubén “Bebé” Vega (19-1-1, 10 nocauts vs Bralton Muñoz (9-5).

Evento especial 6 rounds, peso Pluma

Rafael Rosas (18-1-2) vs Daniel García (4-4).

Pelea a 6 rounds, peso Pluma

Amed Medina (5-0) vs Armando Zamora (3-2).

Pelea a 4 rounds, peso Gallo

Irian Aviña (2-1) vs Exon Martínez (2-1).

Pelea a 4 rounds, peso Pluma

Jhosua García (3-0) vs Jilmar Pascual (1-0).

Pelea a 4 rounds, peso Superwelter

Juan Estrada (debut) vs Cristofer Espinoza (debut).

Pelea a 4 rounds, peso Supermosca

Figo Ramírez (debut) vs Bryan Soto (debut).

Pelea a 4 rounds, peso Superligero

Diego Mompar (3-01) vs Francisco Rojas (0-1).

Pelea a 4 rounds, peso Ligero

Héctor Astorga (4-0-1) vs Gustavo Gutiérrez (0-0).