Veracruz en la mira una vez más, presuntamente habrían falsificado la firma de Leiton Jiménez

Veracruz.- El cuadro jarocho una vez más se encuentra en el ojo del huracán, y es que en día pasados se habría dado la noticia de que el defensa Leiton Jiménez fuera despedido por actos de indisciplina con respecto a su lesión.

Hoy sale a la luz que Leiton Jiménez no fue quien firmó su finiquito y que alguien más suplió su firma para presentar el despido ante la Federación Mexicana de Fútbol, algo que pone en problemas al Veracruz en caso de que se demuestre el hecho.

De acuerdo con información del Diario Récord, para el nuevo director técnico Raúl Arias su primera decisión fue la de dar de baja al colombiano porque no tomaba su rehabilitación de forma adecuada "no se reporto a rehabilitación en dos días. de la impresión de que no se dimensiona lo que representa el fútbol es esta ciudad. necesitamos jugadores que entiendan que este es un compromiso" aseguró Raúl Arias.

Raúl Arias en conferencia | Tiburones Rojos de Veracruz

Como medida de seguridad el promotor del jugador, Manuel Manzo jr, se encargará de llevar el caso a FIFA en caso de que este no se arregle en los proximos días. Según el reglamento de la FIFA no pueden despedir a jugadores que se encuentren lesionados.

FIFPro estipula, "ningún jugador que se encuentre lesionado puede ser privado de su salario y mucho menos despedido".

Según las declaraciones de su compañero Gabriel Peñalba, Leiton no salió por indisciplina si no que su lesión habría sido el tema principal, “No sé si fue por indisciplina, yo tengo otra versión, dicen que por el tema de su tobillo dejó esa plaza libre para ver si se podía contratar a alguien. Se le va a echar de menos porque no tenemos demasiados centrales”, algo que no estaría permitido debido a los reglamentos citados.