Veracruz no da una, ahora les cortaron la luz

Veracruz.- Con información de David Medrano, se supo que las oficinas del club no trabajaron por falta de luz eléctrica, los Tiburones Rojos de Veracruz no encuentran la salida de sus problemas financieros y con esta situación se puede entrever que el club no cuenta con la solvencia económica que se requiere para formar parte de la primera división.

Ayer en conferencia de prensa Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX ratificó que el veracruz no perderá la categoría y que tampoco será desafiliado también dijo que el apoya y está dispuesto para ayudar a los jugadores, “En la Liga nos ocupan todos los temas que tengan que ver con sus afiliados, el caso específico de Veracruz yo personalmente estuve en el vestidor del club. Tuve un diálogo abierto con los jugadores, ellos saben que mi puerta y teléfono están abiertos”

Veracruz después de la derrota ante Monarcas | Jam Media

David Medrano explica que en Veracruz existen más 100 personas entre jugadores y cuerpos técnicos de las diferentes categorías que se les debe dinero.