Veracruz y Cruz Azul aun no dan de alta a sus técnicos

México.- El club de Veracruz no ha realizado el papeleo para que su nuevo cuerpo técnico aparezca regostado ante la liga mx, los dirigidos por Enrique López Zarza ni siquiera han firmado contrato con os tiburones.

Fuentes de club aseguran que Fidel Kuri solo se presentó a la presentación del nuevo técnico pero que no se ha visto desde entonces, y a pesar de que no se hayan registrado el cuerpo técnico ha trabajado desde el primer dia la cuestión ahora seria que no podrían salir a la banca si no se efectúa el registro.

Cuerpo técnico de Veracruz | Liga MX

Por su parte Cruz Azul pasa algo similar, desde que se anuncio a soboldi se puso a trabajar pero aun no aparece en los registros de la liga, es algo que pocas veces se ve y que tal vez tampoco pueda salir a la banca el día de mañana.