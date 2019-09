Veracruz y Cruz Azul se verán las caras en un juego decisivo de la jornada 9 de la Liga MX

Veracruz.- La jornada 9 del apertura 2019 de la Liga MX comienza mañana con tres duelos, pero el que genera más expectativa es el Veracruz vs Cruz Azul, que durante estas dos semanas se han llevado los titulares de muchos medios y no por su actuar futbolistico si no por escándalos.

Ambos equipos se encuentran fuera de zona de liguilla, Veracruz en el último lugar de la tabla con 1 punto y sus 33 partidos sin ganar, y Cruz Azul en el puesto 11 con 10 unidades y 4 derrotas en el presente torneo. Los dos estrenan técnicos, los dos necesitas los puntos, los dos necesitan ganar.

Veracruz y Cruz Azul necesitan la victoria | Jam Media

Mañana en punto de las 20:00 horas por TV Azteca desde el Estadio Luis 'pirata' de la Fuente se escribirá una nueva historia entre estos dos clubes que están hambrientos de triunfos.