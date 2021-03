Vianney Trejo nadadora paralímpica denunció acoso en redes sociales luego de mostrar sus trajes de baño

México.- Triste momento el que vive la nadadora paralímpica Vianney Trejo quien denunció a través de redes sociales que ha sido victima de acoso luego de publicar un video donde mostraba los trajes de baño con los que ha participado en sus competencias. La nadadora publicó otro video donde mostraba su molestia por los comentarios sexualizando su primer clip.

"Fueron comentarios que se me hicieron una falta de respeto y no solamente a mi persona, sino a todas las mujeres, porque yo hice ese video con el afán de mostrar mis trajes de baño, de divertirme, pero no hice un baile para que la gente lo sexualizara", dijo Vianney.

Agregó que desde que lo subió solo ha recibido mensajes los cuales calificó de "grotescos" por los tonos en los que le proponen algunas acciones "para ganar likes" hasta algunos más fuertes que la molestaron mucho.

Pero no solo ese tipo de mensajes pues también encontró algunos mes donde la insultaron por "mostrar" su cuerpo. Ella explica que en ningún momento quiso que su video fuera tomado por otro sentido que no fuera el de divertirse como lo hacen muchas otras personas. Además agregó que se dio cuenta el nivel de odio y falta de respeto con el que las mujeres tienen que vivir cada que se exponen en redes sociales o en la vida real.

"Es realmente increíble la falta de respeto que hay hacia las mujeres y algo que me sorprendió fue que muchísimas personas que me hicieron ese tipo de comentarios, en su foto de perfil tenían una foto con su hija, con su esposa, una mujer al lado". agregó.

El clip que fue posteado en su cuenta de Instagram con duración de poco más de 6 minutos fue replicado raídamente por otras mujeres que como Vianney han siendo victimas y vieron en ella el ejemplo. También una de las mujeres que han puesto el nombre de México en lo alto se pronunció en favor de Vianney, se trata de Paola Espinoza otra deportista.

Paola Espinoza muestra su apoyo a Vianney Trejo | Foto: Captura

Paola se dijo contenta por el valor que tuvo Vianney para hacer esa denuncia y le dijo que era un acto de admiración. Le pidió que nadie le apagara su luz y que no permitiera que alguien le haga daño. "Querida Vianney Trejo, eres admirable en todos los sentidos, que nada ni nadie apague tu luz. Eres muy valiente al denunciar estas agresiones que no mereces tú ni nadie. Eres una campeona, te quiero y te admiro", comentó Paola.

Quien hace algunas semanas atrás también fue una de las mujeres que saltaron a mostrar su apoyo a la jugadora del Club América, Jana Gutiérrez que fue amenazada de muerte por personas a través de las redes sociales.