Para Del Bosque, si España no gana el Mundial no es un fracaso

Madrid, España.- El ex seleccionador nacional Vicente Del Bosque considera que España "tiene todas las condiciones para hacer un gran Mundial" y que hay que ser "moderadamente optimistas", porque "decir que vamos a ganar la copa raya con la antideportividad".

#VamosEspaña Una publicación compartida por Selección Española de Fútbol (@sefutbol) el Mar 20, 2018 at 5:55 PDT

Vicente Del Bosque, que asistió este martes en la Academia del Cine de Madrid a un acto en el que LG le entregó el primer carné de fan oficial de la selección, declaró que 'La Roja' ha recuperado con Julen Lopetegui "las buenas sensaciones", aunque destacó que "es tan importante ganar, como hacerlo a través de unos buenos comportamientos".

El entrenador Vicente Del Bosque en el banquillo de España / Jam Media

Durante el acto que forma parte de la campaña "Siente los colores como nunca", Vicente del Bosque valoró algunos de los posibles rivales de España en el Mundial de Rusia, sin embargo, habló especialmente de un representativo.

"Argentina no ha estado muy bien en la fase de clasificación, aunque es de esperar que estando Messi pueda ocurrir cualquier cosa", dijo Del Bosque.

"España está obligada a luchar siempre, pero si no ganamos no es un fracaso. Hay que ser más prudente", completó el ex seleccionador nacional, quien además explicó: "Es muy bueno que tengamos tres equipos en Champions y otro en la Europa League. Significa que los jugadores van a estar hasta el último momento preparados para afrontar el Mundial".

✨ #VamosEspaña Una publicación compartida por Selección Española de Fútbol (@sefutbol) el Nov 18, 2017 at 9:26 PST

Durante el acto se pudieron ver vídeos del Mundial de Sudáfrica 2010, en el que España se coronó campeona del Mundo con Vicente del Bosque en el banquillo. El salmantino señaló que, casualmente, "la presencia en la lista de dos de los jugadores que participaron en la jugada del gol de la final, Fernando Torres y Andrés Iniesta, fue cuestionada por lesión".

Andrés Iniesta con la Selección de España / Jam Media

Además de entregar a Vicente del Bosque el primer carné de fan oficial de la selección, LG reunió a varios exjugadores que han vestido la camiseta de la selección española como Joan Capdevila, Rubén de la Red, Lobo Carrasco, Julen Guerrero, Marcos Senna o Emilio Amavisca, que animarán a los aficionados a alentar a la selección y buscarán un aficionado que acompañe a Manolo 'el del Bombo' en el Mundial de Rusia.

Con información de EFE