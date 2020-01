Víctor Guzmán es dado de baja en Chivas por dopaje

Toluca.- El pasado 10 de agosto del 2019, Víctor Guzmán fue intervenido por la Liga MX para que se le realizará una prueba antigopaje de forma rutinaria, 5 meses después sale a la luz que el mediocampista dio positivo algo que ha afectado su actualidad y su fichaje con Chivas.

De este modo, Guzmán tendrá que dejar al Guadalajara y regresar a Pachuca además el club hidalgense deberá reembolsar el dinero que el Rebaño pagó por el futbolista.

Se sabe que los laboratorios utilizados para la revisión de las muestras fueron en Cuba, fue ahí que se enteraron que el jugador había infringido las reglas, además que la misma FIFA ya tiene conocimiento de la situación por lo que la WADA (Agencia Mundial Antidopaje) podría darle alguna sanción de forma inmediata.

Después de la jornada 4 del Apertura Guzmán participó en 14 duelos en donde anotó en 5 ocasiones, goles que habrían significado unidades para el Pachuca. Los Tuzos no calificaron a la Liguilla de la temporada anterior, ya que fue rebasado por Monterrey.

Su último contacto con Pachuca lo tuvo en Noviembre cuando ya se especulaba su contratación con Chivas, luego de varios días fue presentado con el Rebaño lugar que los había formado como futbolista pero que no tuvo la oportunidad de debutar. Ya para el Clausura 2020, su primer duelo no fue convocado por Luis Fernando Tena quien al enterarse de la situación decidió no convocarlo.