Víctor Malcorra, el ‘villano’ que puso en riesgo el pase de Pumas a la liguilla

El volante argentino Víctor Malcorra fue señalado como el gran culpable de que los Pumas pusieran en riesgo su clasificación a la liguilla por haber fallado un penal ante los Bravos de Juárez, en la decimoctava jornada del torneo Apertura-2019 del futbol mexicano.

Tras la derrota del Tijuana el viernes ante el Monterrey, los Pumas tenían el destino en sus manos para clasificarse a las finales, siempre y cuando ganaran sus dos últimos partidos contra Juárez y Pachuca.

El domingo como locales en el estadio Olímpico Universitario, los felinos vencían 1-0 a los Bravos juarenses.

Se jugaba el minuto 58 cuando los Pumas tuvieron un penal a favor.

Malcorra, que no es el cobrador oficial, tomó la pelota y, tras hacer un par de amagues, cobró con la parte interna del pie izquierdo. El disparo salió abajo sin potencia y sin colocación, el portero se lo atajó sin emplear un gran esfuerzo.

Siete minutos después, la escuadra juarense encontró el 1-1 y los Pumas se quedaron con el empate en un partido en el que además estrellaron cuatro pelotas en los postes.

Al final del juego, la afición le recriminó al jugador argentino su yerro que obliga a los Pumas a vencer al Pachuca en la última jornada y a esperar que Monterrey y Tijuana no ganen para meterse a cuartos de final.

“Nacho es un jugador que siempre deja todo y eso no significa que siempre acierte, creo que los aficionados han estado un poco crueles con él porque el primero que quería meter el penalti era él”, comentó el español Miguel González 'Míchel', entrenador de los Pumas.

El equipo ha estado a un nivel óptimo, pero no ha ganado, así que la explicación no se puede quedar por un penal fallado. No podemos achacar una acción en un campeonato, hemos hecho todo para ganar y en algunos aspectos no ha venido eso que se llama fortuna”, comentó Míchel.