¿Víctor Manuel Vucetich al timón de Rayados?

Ciudad de México.- El conjunto de Rayados de Monterrey perdió el considerado duelo más importante en la historia de la institución ante su odiado rival los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, por marcador de 1-2 en su propio estadio lo que ocasionó enojo y desilusión de la afición, pues el conjunto del "Turco" no pudo mostrar el por qué fue el mejor equipo durante la temporada regular.

Debido a esa dolorosa derrota, de acuerdo al periódico El Universal, el técnico argentino Antonio "Turco" Mohamed quedó destrozado emocionalmente por lo que después del duelo habría presentado su renuncia del club, sin embargo, no recibió respuesta, pues los directivos aún se encuentran analizando la situación.

La final de la Copa Mx ante los Tuzos del Pachuca, podría marcar el destino del entrenador de Rayados, ya que de no ganarla seguramente le aceptarían la renuncia e inclusive si lo hiciera también. Pues como es de saberse la directiva no se encuentra para nada contenta con la gestión que ha hecho el "Turco" debido a que si bien ha hecho buenas temporadas en su etapa regular, no ha conseguido ganar ningún título.

Por eso, de acuerdo al medio antes citado, los Rayados ya tienen a un candidato listo para tomar la batuta en caso de que Mohamed no continúe, se trata del "Rey Midas" Víctor Manuel Vucetich, un legendario de la institución quien ya les regaló los campeonatos Apertura 2009 y 2010 a los seguidores regios.

VUCETICH CON RAYADOS

La etapa del "Profe Vuce" con los Rayados del Monterrey fue sumamente exitosa pues además de haber ganado los campeonatos nacionales antes mencionados, también conquistó en tres ocasiones la Liga de Campeones de la Concacaf en los años 2010-11, 2011-12 y 2012-13.

Por el momento, el equipo regiomontano aún tiene un compromiso por cumplir y es de suma obligación salir con el título en sus manos, todo para poder limpiar un poco el trago amargo que les dejó la derrota en la final regia ante los Tigres.

El encuentro de la final de la Copa Mx se llevará a cabo el próximo jueves 21 de diciembre en el estadio de Rayados en donde dicho sea de paso, los dirigidos por Antonio Mohamed buscarán alzarse con su primer título en ese escenario.

