Victoria de Yuliahn Luna sobre Mariana Juárez fue limpia de acuerdo al CMB

México.- Han pasado dos semanas y media desde aquella noche en donde la boxeadora mexicana de Durango, Yuliahn "Cobrita" Luna, consiguió la victoria y se consagró campeona Peso Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) al derrotar a su compatriota Mariana "Barbie" Juárez en donde la polémica se hizo estelar al término del último round por posible anomalía por parte de la oriunda de Goméz Palacios.



Y es que la ex campeona de la Ciudad de México indicó a su equipo que los golpes de Luna no eran nada comunes, tachando que los guantes de su rival contuvieron algún material u otro aspecto que ocasionara mayor daño en su rostro ay así tener mayor ventaja en la pelea. Al igual que al culminar la batalla se le exigió a la "Cobrita" mostrar el vendaje a los comisionados. Al paso de los minutos no se encontró nada detallado por lo que el triunfo por decisión unánime para la duranguense fue concretada.

"Llevo 21 años en el boxeo, algo tienen los guantes ella (Yuliahn Luna) y eso ya lo veré con el Consejo Mundial de Boxeo. Yo no me quisé bajar del ring porque quería terminar pero rounds previos comencé a notar algo extraño y eso lo verá el CMB" Exclamó Mariana Juárez posterior al resultado final.

Aun así el equipo de la peleadora de Santa Úrsula (Barbie Juárez), exigió al propio Consejo Mundial de Boxeo realizar una inspección minusiosa a todos los elementos usados por la campeona Yuliahn Luna para aclarar el momento crítico sucitado en el cuadrilátero. Por lo que después de 14 días del combate, al final la misma CMB confirmó que los guantes y las vendas de la "Cobrita" no implicaron algún engaño y tener ventaja delante de Mariana juárez.

"Luego de una detenida investigación en apego a su reglamento, determinó que los guantes de Yuliahn Luna no tenían ninguna anomalía en la pelea ante Mariana Juárez, por lo que el vencimiento de la "Cobrita" fue deportiva" Informó el presidente del CMB Mauricio Sulaimán Saldívar.

Gracias al comunicado del presidente, la reacción de la campeona no se hizo esperar y exclamó su alegría que sigue manteniendo desde aquella noche de octubre al derrotar a una oponente experimentada como lo es Mariana Juárez y que además estaría lista para un posible duelo de revancha con la "Barbie".

"Era un sueño tan grande para mí ser campeona del Consejo Mundial de Boxeo, que ahora hasta me duermo con mi cinturón de la emoción que siento. Claro que estoy dispuesta a dar la revancha a Mariana, de hecho firmamos por revancha obligatoria y así haremos”. Refirió la campeona.