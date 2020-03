Video: Julio César Chávez Jr habla del coronavirus y revela quiénes se salvarán

Es un hecho que las últimas semanas han sido caóticas para el mundo, brote de coronavirus en muchas partes han causado que las personas comiencen a preguntarse si existe alguna manera de salvarse, es por eso que Julio César Chávez Jr se dio a la tarea de explicar cómo y quienes se salvarán del temido virus.

A través de un video como ya se ha hecho una constante el hijo de la 'Leyenda' se puso a explicar como el mundo sufre por la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus y así como lo han hecho otras figuras publicas dedicó algunas palabras sobre el tema.

Los que pueden llevar el coronavirus más, o la enfermedad ahorita que les afecta menos, son lo que vivimos al día, porque no sé, dejamos 'pal' otro día lo que tenemos que hacer. Sudar, bañarnos", dijo el púgil.

Me pueden explicar esto, por favor? pic.twitter.com/yjoKdKMo2j — Carlitos Chavira (@CarlosChaviraTV) March 17, 2020

A decir verdad las palabras emitidas por Chávez Jr carecen de sentido, minutos después borraría el video pues se habría dado cuenta que no fue lo que esperaba pero trato de arreglarlo con otro video en donde cantaba la canción que ha renacido desde que él la utiliza para sus videos.

El Barranquillero con algunas modificaciones al poner la palabra coronavirus en partes de la canción, "El virus del coronavirus, me va a matar, me voy pa' la luna y no vuelvo más. El amor del coronavirus me va a matar", decía el boxeador.