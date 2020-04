Video: Lorena Cid da las noticias deportivas al ritmo las canciones de Selena

CDMX.- Con la falta de actividad deportiva en el mundo y ante la gran cantidad de noticias malas también hay algunas otras que le dan la esperanza al mundo de poder salvarse. En esta ocasión Lorena Cid la titular del programa "La neta del futbol" junto a Lalo Trelles fue la encargada de informarlas.

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram Lorena inició dando las noticias de una forma muy peculiar y es que comenzó a cantar con mucho sentimiento para dar paso al deporte.

Y aunque cantó varias canciones, rápidamente genero un sentido de identidad con Selena pues la manera de vestir era muy similar a la de la reina del tex-mex.

"Yo tenía una esperanza, en el fondo de mi alma que un día te quedaras tu conmigo y aun guardaba la ilusión que alimentaba el corazon, mi corazon que hoy tiene que verte como su amigo".

Explicó que nadie merece estar sufriendo por amor y mejor recomendó las clásicas canciones de Selena como la 'Carcacha', " Carchacha, paso a pasito no dejes de tambalear, si si canto, díganles a los productores que conocen a una chica", comenta la presentadora.

La información argumentada fue la decisión de los jugadores del Barcelona para bajar sus sueldos en un 70% para ayudar en la economía del club como para que los trabajadores de la institución pudieran tener sus ingresos íntegros.

Después de compartir su opinión culmino su enlace con más canciones de Selena confesando cual era su favorita. "¿Quieren que les siga cantando? Antes de que se duerman, para que se duerman así con mi linda voz angelical, ahora les voy a cantar otra que me gustaba de Selena, la de Biribiribamba, Biribiribamba y también me gusta la que dice si una vez dije que te amaba hoy me arrepiento".

Lorena terminó su transmisión mandándole besos a sus seguidores y recordando que existe un Dios. Pueden seguir los programas todos los días en su canal de Youtube "La neta del futbol".