Video: Norma Palafox rompe Tik Tok al presumir su abdomen de acero

Guadalajara.- Los días pasan y para Norma Palafox la diversión no acaba y es que una vez más dio de que hablar en redes sociales al mostrar un video en su cuenta de Tik Tok donde muestra su abdomen que luce prácticamente perfecto.

La soronrence luego de recibir la noticia de que al Liga MX Femenil ha sido cancelada por motivos de salud, intenta seguir con su vida desde casa pero ya sin la incertidumbre de que su torneo pueda regresar.

Te puede interesar: Norma Palafox comparte foto presumiendo piernas bien trabajadas

Y para desmostar su buen animó publicó un video donde en primer plano se ve a la futbolista con una playera sin mangas en color gris y un short color negro justo antes de iniciar a bailar frente a la cámara.

Lo que dejó a todos con la boca abierta fue que por unos segundos dejó ver su abdomen muy bien trabajado motivo por el cual los comentarios y reproducciones se fueron por los cielos. Actualmente el video cuando con más de 150 mil reproducciones y más de 200 comentarios donde en su mayoría son para admirar la belleza de la jugadora.

Te puede interesar: Norma Palafox sigue la moda de Pulido y Pizarro con lujosa máscara

Norma sigue en domicilio preparándose para el inicio de un nuevo torneo de la Liga MX Femenil, el cual podría iniciar en un par de meses a la par del futbol varonil, pero por ahora no hay nada oficial para esta división. De la misma forma no se han presentado pruebas de Covid-19 a las futbolistas de ningún equipo de la Liga, ya que muchas de ellas no se encuentran en sus respectivas ciudades.