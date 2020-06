Video: Pelé se rinde ante mexicanos y les agradece el recibimiento en México 70

Brasil.- Con motivo del festejo de los 50 años del Mundial de México 1970, el exfutbolista y más grande en la historia del futbol, 'Pelé' recordó el amor y cariño de los mexicanos cuando su selección estuvo en tierras aztecas.

A través de un video compartido en la cuenta de Twitter del Secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. 'Pelé' dedicó unas palabras para el pueblo mexicano que aun recuerda con cariño por el gran recibimiento que tuvieron con él y su selección en el mundial.

Un país que no puedo olvidar, por el cariño, por la atención que ellos me dieron y por como me trataron, hasta el día de hoy digo nuevamente, fue México", esas fueron las palabra de O Rei Pele.