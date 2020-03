Video: Rafa Puente explota luego de ser cuestionado sobre su continuidad en Atlas

Guadalajara.- Con la victoria en la bolsa de Chivas, Rafael Puente salió a conferencia de prensa post partido pero al parecer el hecho de perder 5 partidos seguidos han comenzado a generar un poco de estrés en el estratega.

Luis Castillo, reportero de la Octava Sports cuestionó a Puente sobre el resultado adverso contra el Guadalajara en el Clásico Tapatío pero su reacción no fue para nada acorde para lo que expresa.

La pregunta hecha por el reportero fue ¿cómo sostener a un entrenador con cinco derrotas consecutivas?, inmediatamente dijo que no era su responsabilidad responder esa respuesta pues según sus palabras solo la directiva podría responder.

No me corresponde a mí darte esa respuesta... No me voy a bajar del barco, pero por ningún motivo", fueron las palabras del entrenador rojinegro.