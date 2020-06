Video: Un espontaneo se coló al partido de Barcelona vs Mallorca y puso en peligro a todos

España-. Con al vuelta del futbol español se establecieron ciertos protocolos de seguridad para evitar que gente externa al partido pudiera estar en el estadio, pero todo parece que de nada sirvió cuando al minuto 53 del segundo tiempo entre el Mallorca y el Barcelona de este sábado un espontaneo entró al campo para intentar conseguir una foto con Lionel Messi.

Cuando el partido ya marchaba 2-0 a favor de la visita, de la nada un aficionado con la camiseta de la Selección de Argentina se metió al campo y comenzó a sacar fotos con quien tuvo más cerca, Jordi Alba pero momentos después siguió su camino en busca del 10 argentino. En segundos la policía del Visit Mallorca Estadi lo escoltaron a la salida del inmueble donde fue custodiado por la policía.

Luego de su experiencia, habló para el medio de "El partidazo" de COPE, donde explicó lo que tuvo que hacer para llegar al campo y cual era su verdadera intención, más que evidente, estar en una foto con Messi.

Ha sido una experiencia guapa, salté una valla de 2 metros. Mi sueño es tener una foto con Messi, he ido a por él, he hecho fotos y la policía me ha obligado a borrarlas", dijo el joven.