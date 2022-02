Vidrio sabe que deben sumar fuera de casa

Mazatlán.- Néstor Vidrio habló sobre el siguiente reto de Mazatlán FC, que el día jueves a las 18:00 horas, se medirá como visitante ante Pachuca, en duelo de la jornada siete del Clausura 2022 de la Liga MX, el zaguero central y capitán de los Cañoneros, comentó que el equipo está consciente que debe de salir del mal momento que viven como visitantes.

Los Cañoneros han caído en sus tres partidos jugados fuera del Kraken, por lo que sumar en esta fecha es casi una obligación para el equipo de Beñat San José.

"No nos quedamos conformes con la derrota ante Querétaro, veníamos con una derrota de otra visita. Somos conscientes de que Pachuca ha dado un buen torneo, creo que tenemos mejor equipo que en torneo anterior y vamos a mejorar.

Sobre los problemas defensivos del equipo, Vidrio comentó lo siguiente: “Es complicado porque hemos recibido muchos goles, el equipo sabe que somos todos, debemos mejorar en ese balance , solo el partido contra Xolos dejamos el arco en cero, hemos mejorado mucho, pero tenemos más que mejorar. Sabemos que va a ser un partido de tú a tú, también queremos ofender, queremos mejorar “, mencionó Néstor.

Somos conscientes de que queremos dar un golpe de visita, es un contraste, porque en casa somos fuertes, pero fuera de ella no, creo que nos viene bien otro juego fuera de casa, para quitarnos estos fantasmas, queríamos sumar contra Querétaro no se pudo y ahora vamos a tratar de sumar contra Pachuca.

Vidrio comentó que será un partido especial para él, pues jugó para los Tuzos en el principio de su carrera, incluso fue jugando para los Tuzos donde recibió la oportunidad de llegar a la selección mexicana, donde ganaría la medalla de oro en Londres 2012.

“Le guardo mucho cariño a Pachuca, de hecho ellos fueron los que me dieron la oportunidad cuando salí de Atlas, tuve la oportunidad de llegar a la selección en los Juegos Olímpicos de Londres, así que siempre será bonito y le guardaré cariño a Pachuca”, dijo el capitán de los Cañoneros.

Para Vidrio el equipo Morado no ha jugado del todo mal fuera de casa, pero espera que en esta jornada se les de un resultado favorable. Además mencionó que siguió de cerca y analizó el último juego de los Tuzos, donde vencieron 3-1 al América y espera que puedan aprovechar sus partes débiles.

“Yo creo que el partido contra Tigres, tuvimos una buena reacción, después llegó una situación de la que no quiero hablar (penal en contra) no merecíamos irnos sin puntos, hemos sentido que el equipo recibe un gol y el equipo se libera, no debemos esperarnos a recibir un gol, para comenzar a soltarnos, buscamos liberarnos de esa presión que tenemos de visita.

Pachuca es buen equipo, con grandes jugadores, buen cuerpo técnico, vi el partido pasado de ellos, su ofensiva es buena, pero en las transiciones podemos hacerles daño”, apuntó el capitán del cuadro morado.