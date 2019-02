Vigón conmovido y emocionado por convocatoria al Tri

Guadalajara.- Juan Pablo Vigón, contención del Atlas, contó que estaba en la concentración del Atlas cuando recibió llamadas de familiares y amigos, quienes le dijeron que estaba convocado a la Selección Nacional.

El canterano gritó de alegría y a partir de ahí su mente está enfocada en agradecerle al plantel atlista, pues insistió en que sus compañeros han sido claves para este logro.

"Me enteré porque me habla mi esposa muy emocionada, no se la creía y ahí fue cuando me entero, en la habitación de la concentración, al lado de Jairo Torres. Me llegó mucha emoción", detalló Vigón.