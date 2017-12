Villarreal gana por goleada

El Deportivo Villarreal consiguió su primer triunfo en el Torneo de Futbol Uruguayo Veteranos Empresarial Puro Sinaloa. Los contadores golearon 6 por 1 a Meprosa-Eléctrica HM en acciones de la cuarta jornada de la competencia que se juega en el cancha de la Anáhuac. Nicolás Vázquez lideró el ataque de los ganadores con un par de anotaciones, seguido de Alfredo Castillo, Damián Osuna, Juan Arellanes y autogol de Leonel Bustillos. Francisco Gastélum hizo el de la honra por los mecanizadores.Con un apretado triunfo de 2 por 1 sobre Hospital General, #mellamojuan mantuvo el liderato de la clasificación. Noel Estrada y Enrique Rodríguez marcaron por los ganadores, mientras que Jesús Cruz hizo el descuento. Los juanes sumaron su tercera victoria a cambio de un empate, para llegar a 10 unidades, con 11 goles a favor y 5 en contra. El General sufrió su segundo descalabro, por lo que se ubica en el décimo segundo escalón con solo un punto.µ Do It Center, con paso perfectoMochis Do It Center ligó su tercera victoria en igual número de compromisos al derrotar 2 por 0 a El Dorado Hotel. Alvin Bañuelos y Johan González fueron los autores de las anotaciones. Los ferreteros ocupan el subliderato de la tabla, con un partido pendiente. Los hoteleros sufrieron su segunda derrota a cambio de dos triunfos, por lo que cayeron a la sexta posición. Licenciado Cristian López alcanzó su primer éxito tras imponerse 3 por 1 a Médica Mujer. Gabriel Félix, Humberto Villalba y Alan Orozco le dieron los tres puntos a los abogados. Alberto Quintero dio la cara por los médicos.Hospital Fátima le propinó su primera derrota al campeón Hamburguesas Mike con marcador de 3-2. Víctor Parra fue la figura del encuentro al marcar un hat-trick. Carlos Valenzuela y Carlos Zepeda descontaron por los derrotados. Los enfermeros llegaron a seis puntos para ubicarse en el quinto lugar, con marca de dos triunfos y una derrota. Los hamburgueseros emparejaron su récord en una victoria, un empate y un descalabro en el noveno sitio de la tabla. Con el mismo marcador, Totopos y Tostadas Don Ene le pegó a Telmex. Hansel Leyva, Jorge Valenzuela y Juan Domínguez anotaron por los ganadores, mientras que Ángel Espinoza y Eduardo Verástica dieron la cara por los telefonistas. Los freidores ascendieron al tercer lugar de la tabla, con marca de dos victorias y un empate.Telmex sufrió su segundo tropiezo a cambio de un triunfo y un empate, para quedarse con cuatro unidades en el décimo lugar de la general.Por su parte, el Country Club derrotó 4 por 1 a Farmacia Bienestar. Iram Félix lideró la ofensiva de los profesores con un triplete, seguido de Antonio Manzo. Renato Soto hizo el de la honra por los farmacéuticos.