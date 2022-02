¡Viva el amor! Jimena Sánchez envía mucho amor junto a su esposo en este San Valentín

México.- Este 14 de febrero fue creado para demostrar ese cariño y afecto que se tiene por otras personas, desde amigos hasta parejas que viven felizmente su relación. Así tambien es un día para regalar algún detalle y pasar el tiempo con esa persona especial sin importar nada. Jimena Sánchez una de las mujeres más bellas y preparadas del mundo de los deportes no podía quedarse fuera de esa celebración y menos cuando ya puede festejar junto a un imponente hombre quien desde hace algunos meses se convirtió en su esposo, aunque paradójicamente rompió muchos otros corazones de sus fans que aún no aceptan que Jimena Sánchez ya no tiene su amor disponible para otra persona.

La tambien modelo aprovechó desde muy temprano este lunes que el Día de San Valentín iniciaba para compartir una imagen junto a su pareja en donde claramente se ve como pasan un gran momento, aunque no es una foto reciente si trasmite esa pasión y el amor que se sienten el uno por el otro. Por si fuera poco en la descripción de la publicación le dedicó algunas bellas palabras, "Feliz día del amor, al amor de mi vida" se lee.

Así se demuestran su amor Jimena Sánchez y su esposo en este día especial | Foto: Instagram Jimena Sánchez

El gran afortunado es el rapero Tis Zombie quien de un día al otro apareció en las publicaciones de Jimena Sánchez y que poco a poco fue ganándose el cariño de los seguidores de la influencer aunque no fue nada sencillo por el tema de que Jimena Sánchez tiene algunos fan muy celosos que no aceptaron desde el primer momento pero con el tiempo tuvieron que ceder, ahora todos le celebran más y más el verla feliz y es que el amor en ella ha funcionado de maravilla.

Aunque el momento de los "tortolos" no paró ahí ya que Jimena Sánchez desde sus historias de Instagram compartió que su esposo le llevó un pequeño detalle pero que está lleno de su cariño. En la publicación se puede ver un hermoso ramo de rosas y un oso de peluche de gran tamaño con el que conquistó el corazón de la conductora de Fox Sports. En lo que llevan de casados que ya casi será un año, Jimena Sánchez ha vivido un gran momento de pareja que llega a la cumbre con la celebración del Día de San Valentín.

La influencer ya posando con el regalo de su pareja | Foto: Captura

Pero las sorpresas no terminan y es que Jimena Sánchez aunque ya no comparte tantas fotos en su Instagram como en épocas pasadas, ahora ha decidió darles a sus fans, solo los más fieles una sesión de fotos del Día del Amor y la Amistad, en la mismas historias de su plataforma compartió un link que redirecciona a quienes las quieran ver, la imagen de previsualización es una de ella comiendo una paleta de chocolate y modelando un body en color rojo, aunque para esta ocasión su "regalo" tendrá un costo de 189 pesos para poder verlo.

Aún así habrá más de uno que no se quede con las ganas de poder disfrutar del contenido de Jimena Sánchez y pagará por esas fotos, aunque hay que aclarar que no hay nada fuera tono, solo que es algo exclusivo que prefirió poner a la venta.