Viviana Michel se "roba" los suspiros con sensual rutina de ejercicio (Video)

Viviana Michel una de las futbolistas más mediáticas en redes sociales ha dado de que hablar y es que la nacida en Guadalajara mostró como cualquier lugar puede ser el adecuado para realizar una sesión de entrenamiento, aunque se encuentre de vacaciones.

A través de un video y una fotografía en su cuenta de Instagram la futbolista dejó claro que su gran físico no es obra del destino y que cualquier parte puede darte la oportunidad de hacer algo por el. Recientemente Viviana y su pareja Susana Abundiz decidieron tomar algunas vacaciones y la Isla Mujeres fue su destino. El lugar le dio la idea a Vivina de además de dejar un video espectacular también para demostrar su habilidad para el ejercicio.

El clip no mayor a un minuto se puede ver a la jugadora muy cómoda usando un traje de baño que dejó al descubierto su abdomen bien trabajado, mientras utilizó la estructura de una de las camas de descanso del hotel para hacer algunas barras.

Dicho video fue del gusto de sus seguidores que captaron el mensaje donde ella da a entender que todo en la vida cuesta pero siempre con la meta fija todo será mejor. Cientos de mensajes de apoyo, compartiendo la idea de ella y otros más que le enviaron algunos piropos por su gran físico.

"Los retos son parte de la vida: Quien no se ha caído no ha aprendido. Quien no ha sufrido no ha valorado. Quien no se ha superado no ha avanzado. Mucha gente me ha dicho: eres muy intensa, deja de hacer tanto ejercicio, pero ¿saben una cosa? I DON’T GIVE UP. El cuerpo logra lo que la mente cree. Esfuérzate al máximo, conoce tu límite y SUPÉRALO".

Susana Abundiz, su actual pareja fue la acompañante de Viviana en ese viaje. Ambas jugadoras para este torneo han decidió no entrar en el mundo del futbol y decidieron vivir algunas aventuras juntas. Desde hace unos meses anunciaron su salida del Club América, fue cuando se les comenzó a ver más tiempo juntas en redes. Incluso el viaje fue con motivo del cumpleaños de Susana.

La preja disfruta cada uno de sus momentos juntas | Foto de Instagram de Viviana Michel

Por el momento no se ven en el campo de juego, la Liga MX Femenil ya dio inicio su torneo Guard1anes 2020, todo indica que será el siguiente torneo cuando vuelvan a intentar estar en algún equipo, aunque no se sabe si buscarían estar juntas o intentarlo por separado.

