Viviana Michel y Susana Abundiz presumen su espectacular figura en Isla Mujeres

Unas merecidas vacaciones se han dado Viviana Michel y Susana Abundiz ambas exjugadoras del Club América Femenil. Las futbolistas están disfrutando de una temporada baja en el futbol para pasar tiempo juntas y disfrutar de grandes paisajes como en Isla Mujeres donde por ahora pasan sus días.

Todo inda que ambas jugadoras no tendrán participación en el próximo torneo de la Liga MX Femenil con el Guard1anes 2020. Hace unos meses anunciaron su salida de las Águilas y no han dado una respuesta sobre su futuro en el futbol. Pero mientras eso llega se dieron una "escapadita" a unas de las playas más lindas del México ubicada a 13 kilómetros de Cancún, en Isla Mujeres.

Viviana felicitó en la playa a su pareja por su cumpleaños con esta imagen | Foto tomada del Instagram de Vivan Michel

A través de sus redes sociales ambas jugadoras han compartido sus experiencias juntas en un lugar paradisíaco, pero al mismo tiempo han dejado más que claro que de toda la liga son las que mejor trabajan su cuerpo con imágenes impresionantes por parte Viviana Michel que cada vez sorprende con su tonificado abdomen. Por su parte Susana no se queda atrás y aprovechando su altura trabaja muy bien torneadas piernas.

Aunque no todo es bikini y figuras espectaculares, si no que también han retratado sus momentos más felices y de convivencia algo que mientras estaban en el Club no podían realizar por lo tiempos y sus responsabilidades con el equipo.

Viviana Michel posee el mejor abdomen de toda la Liga | Foto tomada del Instagram de Vivan Michel

Por su parte Susana que ha publicado menos fotografías pero las que si ha subido dejó con la boca abierta a más de uno de sus seguidores que le felicitan por tan linda relación que mantiene con Viviana y por la gran aventura que están viviendo en estos días.

La pareja reveló su relación el pasado mes de febrero, fue en las mismas instalaciones del Club América donde decidieron dar a conocer su relación. A pesar de todos los comentarios que sabían que podrían recibir. Eso al final no les ha importado y han sabido vivir sus vida de la mejor forma. Recientemente en un vieja que realizaron fueron victimas de un asalto en una gasolinera donde denunciaron se les quitaron pertenencias personales y cosas del club.

Susana Abundiz no se queda atrás y muestra su cuerpo con los avances de sus ritunas | Foto tomada del Instagram de Susana Abundiz

En los futbolístico quien tuvo más participación en los últimos torneos fue Susana Abundiz pero sin llegar a tener los reflectores como otras jugadoras, en cambio Viviana Michel que llegó como una de las figuras al equipo no pudo demostrar su gran potencial derivado por las distintas lesiones que la mantuvieron alejada de las canchas por algún tiempo.

Luego de que se suspendiera la Liga por el tema del coronavirus algunas semanas después se dio el anuncio de saldrían del equipo, finalizaron su contrato de común acuerdo, agradecieron las posibilidades de haber estado con América y hasta el momento no han dado a conocer nueva información de una posible incorporación a otro club que están por iniciar temporada dentro de unos días.

Con más de 5 meses de relación la pareja se va más que feliz | Foto tomada del Instagram de Vivan Michel

