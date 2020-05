Vocero de Billy Álvarez explica que la cooperativa también resultó afectada

Ciudad de México.- El ojo del huracán se encuentra nuevamente en Cruz Azul primero con las imputaciones para Billy y Alfredo Álvarez, así como para Víctor Garcés, pero ahora el vocero de Cruz Azul, Jorge Hernández señaló que estas acusaciones también afectaron directamente a la cooperativa de Cruz Azul ya que sus cuentas fueron congeladas por lo que ahora tendrán problemas con los pagos a trabajadores.

"Lo que sí es muy lamentable es que acciones de estas características, en una acción de ambición por un pequeño grupo, está afectando a miles, porque evidentemente el congelamiento de tus cuentas, en un periodo además tan difícil como el que estamos viviendo, en medio de una pandemia, que no puedas afrontar los temas quincenales, mensuales, pues evidentemente es un tema delicado, para toda la organización", señaló Herández para Milenio.

El equipo de futbol también corre peligro con estas acusaciones | Jam Media

También menciona que por el momento intentarán dar la cara ante las acusaciones y enfrentarlo de la manera más ágil posible para intentar trabajar en conjunto con las autoridades de modo que salgan lo más pronto posible y afecten a la menor cantidad de trabajadores.

En el caso puntual de las acusaciones a Billy y Alfredo sobre lavado de dinero, explica que son imputaciones sin validez que solo lo hacen con la finalidad de afectar a más de 7 mil trabajadores en la cooperativa.

Por ahora su principal caso será restablecer las cuenta de la cementera para que los miles de trabajadores no tengan problemas económicos ahora en tiempos que las cosas no van bien. Pero que eso no quita que tendrán por algunos días complicaciones en temas de liquidez.

"Evidentemente enfrentarías un tema de liquidez, porque no tienes disposición de los manejos, pero el mensaje que hay que dar es que vamos a hacer frente, se va a dar la cara ante las autoridades, se va a demostrar que todas las imputaciones son falsas y evidentemente se actuará en consecuencia del daño patrimonial, moral y económico que se está llevando en contra de la organización", Finalizó.

