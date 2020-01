Volverá a trabajar exequipo de JC Chávez

Daniel Castro Rojo, Sergio Sandoval, Rodolfo Chávez y Daniel Castro Ugalde.

Culiacán, Sinaloa.- El exboxeador Rodolfo Chávez González, el entrenador y preparador físico Daniel Castro Ugalde y el doctor Sergio Sandoval Caro, quienes fueron parte muy importante en la carrera del excampeón mundial Julio César Chávez, se vuelven a reunir para conformar un equipo de trabajo en la ciudad de Culiacán.

A ellos se les incorpora José Daniel Castro Rojo, hijo del profesor Daniel, y quien ya tiene experiencia como promotor.

PLANES

El entrenador Rodolfo Chávez señaló que este es un proyecto que tenían desde hace varios años.

“Ya lo habíamos platicado nosotros, el doctor Sergio Sandoval Caro, Daniel Castro Ugalde, y se incorpora también José Daniel Castro Rojo, hijo del profesor Daniel. Hasta hace poco más de un mes lo platicamos y quedamos de acuerdo en unirnos y trabajar juntos. Tenemos varios boxeadores con quienes trabajar, vamos a empezar con ellos”, indicó Chávez González.

Rodolfo también ha trabajado en las carreras de Julio César Chávez Jr., primer mexicano en proclamarse campeón mundial de peso medio; con Omar Chávez; la exretadora del título mundial minimosca y paja, Marisela “Baby” Quintero; así como con los excampeones nacionales Saúl Román y Jesús “Azul” Iribe, quien disputó en tres ocasiones el cetro mundial.

La meta de Rodolfo Chávez es volver a tener en su equipo a otro campeón mundial, porque sabe bien del talento que existe en la región.

“Hay muchos boxeadores que me han dicho que quieren estar conmigo, que son buenos peleadores, lo que pasa es que no me había metido mucho en esto porque, la verdad, ya estaba un poco desilusionado del boxeo, ya tenía ganas de retirarme, enfadado; pero ahora que hablé con el doctor Sergio Sandoval, el profesor Daniel y su hijo. El proyecto me gustó mucho, tenía muchas ganas de hacerlo, como antes, cuando trabajábamos con mi hermano Julio César Chávez.

”Sé que Sergio Sandoval es un buen médico, que estuvo en gran parte de la carrera de mi hermano; Daniel Castro Ugalde estuvo en toda la carrera de Julio César”.

Chávez González mencionó que estarán prestando sus servicios en el Gimnasio Boxing Club, de Daniel Castro Ugalde, que se ubica en la colonia Guadalupe, y en el gimnasio Mr. Knock Out, que dirige el mismo Rodolfo Chávez.

El profesor Daniel Castro Ugalde dijo que está muy entusiasmado por volver a trabajar con Rodolfo Chávez y Sergio Sandoval.

“Hay muy buenos planes, vamos a tener contactos a nivel internacional. Queremos tener boxeadores de alto nivel”, refirió.

Por su parte, Daniel Castro Rojo dijo que es muy importante cuidar la carrera del peleador y que este tenga muy claro hasta dónde quiere llegar, que tenga ambición.

Sergio Sandoval dijo que nu dudó cuando Rodolfo Chávez lo invitó para volver a conformar el equipo. "Trataremos de aportar toda nuestra y los conocimientos que hemos adquirido para apoyar a los peleadores, hay que cuidarlos muy bien y orientarlos de la mejor manera", apuntó el galeno.