"Voy a hacerle la travesura a Alamo” 

Los Mochis.- El mochitense Jesús Alberto “El Barretero” Beltrán, regrese a las pantallas de Boxeo Telemundo este viernes 5 de marzo con sed de revancha y en busca del Campeonato NABO de peso superligero de la Organización Mundial de Boxeo que posee el boricua Yomar “Magic” Alamo, en lo que será el arranque de la temporada 2021 desde el Osceola Heritage Park de Kissimmee, Florida.

“Es una pelea especial y para mí ni se diga, es de título, y a que boxeador no le satisface pelear por un título, todos buscamos esa oportunidad, creo que se nos da una vez más la oportunidad de pelear por un título, hay que tratar de no desaprovechar y más contra un puertorriqueño, esa rivalidad no es de ahorita, es de siempre, causa mucho morbo ante la gente, hay que darle, no hay más, a mentalizarnos para este 5 de marzo”, señaló el mochitense.

Ganar sería algo muy especial para su carrera, “no soy de las personas que buscan el nocaut, siento que el nocaut llega solo, vamos a tratar de meterlo a nuestro estilo y si llega el nocaut bienvenido, pero vamos a tratar de ganar por todas las vías pero dejarlo claro, está en su casa y es el favorito, vamos a tratar de no dejárselo a los jueces, vamos a buscar hacer la travesura en todo momento como dicen en Mochis”.

El duelo.

Beltrán (17-3-2 y 10 KO's) tiene frente a sí una enorme oportunidad de brillar en suelo americano, pues no solo se trata de conquistar un campeonato, sino de tratar de quitarle el invicto al puertorriqueño Alamo (18-0-1 y 12 KO's).

El campeón será una dura prueba, “Yomar es un peleador bueno, elusivo, pero hicimos una muy buena estrategia, para eso me preparé con mi primo “Rey” Beltrán y vamos a tratar de que todo salga bien, de hacer las cosas bien, de tratar de dar la sorpresa este 5 de marzo, ya andamos ansiosos por estar arriba del ring, creo que vamos a robarnos el show, va a ser una gran noche y tratar de que ese cinturón se venga para acá para México”.