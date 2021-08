¡Vuelve el hijo pródigo! Cristiano Ronaldo es nuevo jugador del Manchester United tras 12 años de su salida

Inglaterra.- Cristiano Ronaldo vuelve al Manchester United luego de 12 años de haber salido para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo. Este viernes oficialmente fue anunciado con el equipo de la Premier League para incorporarse de inmediato para ser parte de la plantilla que ya inició la temporada 2021-2022.

A través de las redes sociales el equipo inglés confirmó al traspaso del portugués, así como las cuentas de la Selección de Portugal. Por el momento la presentación no se ha hecho pero se espera que sea en la siguientes horas.

"Manchester United se complace en confirmar que ha llegado a un acuerdo con la Juventus por el pase de Cristiano Ronaldo, sujeto a condiciones personales, visado y revisión médica del jugador".

"El atacante de 36 años, que ganó cinco veces el Balón de Oro, levantó más de 30 trofeos en su carrera como profesional, incluyendo la Champions League (5), el Mundial de Clubes (4) y múltiples campeonatos locales en Inglaterra, España e Italia", se lee en el comunicado

Manchester United anuncia llegada de CR7 | Foto: Captura

Cristiano Ronaldo vuelve al equipo con el que ganó que jugó 292 partidos y marcó 118 goles, debutó con los Red Devils el 15 de agosto de 2003 ante el Bolton en la Premier League y dejó al equipo un 30 de junio de 2009 para fichar con el Real Madrid, el resto de su carrera es historia.

Por el momento la Juventus no ha emitido un comunicado sobre la salida del jugador, pero horas más temprano, el mismo entrenador Massimiliano Allegri confirmó que el luso ya no quería estar en el equipo italiano por lo que no fue convocado para el partido de este sábado en la Serie A.

De momento se mantiene la expectativa de que ambos clubes hagan oficial el traspaso y revelen más datos de la transacción para poder ver debutar posiblemente la siguiente semana a Cristiano Ronaldo en la Premier League.