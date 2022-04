Vuelve la acción de la Lucha AAA a Mazatlán

La cartelera del evento contará con cinco luchas de alto impacto por parte de los guerrero de AAA. En la contienda estelar, Pagano hará equipo con Murder Clown y Dave the Clown para enfrentarse a El Poder del Norte.

“Esto va ser muy bonito, que la pandemia no nos permitía hacer eventos, y que mejor que regresar aquí en la Germán Evers, donde yo inicié luchando porque se me dio la oportunidad; entonces voy a dar lo mejor de mi por la gente mazatleca”, sentenció Mr. Iguana.

El luchador culichi, Mr. Iguana, quién forma parte del roster de AAA, también se dijo contento por poder luchar de nuevo en Sinaloa, pues afirma que no olvida sus raíces ahora con AAA.

Por su parte, los luchadores mazatlecos, Mario Mora , Antrax I y II, y Relámpago se dijeron entusiasmados por volver a pisar la cancha Germán Evers tras dos años en la pandemia no se los permitió.

Soy egresado de la generación 2011-2015 en la carrera de Ciencias de la Comunicación, especialidad periodismo de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Desde siempre he sido un gran fanático de los deportes. Como reportero siento gran entusiasmo por los eventos de color y reportajes. Debuté profesionalmente en el año 2017 en un diario impreso, donde laboré durante un año y dos meses, siempre en la sección deportiva. Durante 2019 tuvo participaciones independientes en portales deportivos, así como en revistas digitales. A finales del 2019 me sumé a laborar en Periódico EL DEBATE en la ciudad de Mazatlán, como reportero de deportes. En esta etapa he estado cubriendo eventos como Liga Mexicana del Pacifico, Liga MX, Liga MX Femenil, Gran Maratón Pacifico, Cibacopa y Cibapac y también deporte amateur.