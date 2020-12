WWE: Así responde Roman Reigns a la amenaza que le lanzó Goldberg

Después se que cayó el duelo en la pasada edición del máximo evento de la WWE, Roman Reigns podría estar en condiciones de enfrentar al veterano Goldberg en la cartelera de WrestleMania 37. "The Tribal Chief" ya respondió a la amaneza que le lanzaron.

Y es que debido a la falta de estelaristas de peso como retadores de Roman Reigns, en caso de que The Rock no se encuentre disponible, la WWE está considerando la idea de que el luchador de la etnia Samoan American, choque ante Goldberg, un enfrentamiento que estuvo cerca de realizarse en la última entrega de "The Showcase of the Inmortals".

Por medio de WrestleTalk se mencionó que: "Se esperaba que en WrestleMania 36 Goldberg defendiera su título Universal contra Roman Reigns, pero Roman salió del show debido preocupaciones relacionadas con el coronavirus. También nos han dicho que este es otro combate que WWE está considerando como alternativa".

Asimismo en última edición de The Bump, el gladiador ex-WCW habló sobre si tenía aún cuentas pendientes con Reigns.

"Yo diría que esa es una de las subestimaciones más suaves que he escuchado. Huyó de mí en WrestleMania, me robó mi movimiento final —Dios sabe hace cuánto tiempo—, y continúa luchando a un nivel muy deficiente. Vamos a ser perfectamente honestos: yo soy el tipo que aplica la Spear, y no creo que él entienda cómo se siente, hasta que yo le aplique una. Entonces, Roman viene, y yo voy por él", dijo Goldberg.

Agregó que: "Podré estar viejo, podré estar canoso, pero todavía sigo siendo Goldberg. ¿Y quién es el próximo? ¡Roman es el próximo!".

Roman Reigns, Campeón Universal y quien se encuentra concentrado para el TLC 2020, no parece muy interesado en pensar ya en WrestleMania 37, y así le respondió a Goldberg vía Twitter:

"Yo nunca espero. Soy la atracción y elijo quién es el siguiente. Y ese es Kevin Owens. #WWETLC #IslandOfRelevancy".

Todavía se desconoce si con esta declaración se pone fin a los rumores del posible duelo Reigns vs. Goldberg en WrestleMania 37, pero hay que mencionar que "The Myth" tiene estipuladas en su contrato un mínimo de dos luchas por año, y el veterano demostró a comienzos de este 2020 que sigue moviendo grandes números.

REIGNS, UN FIRME CAMPEÓN

Roman Reigns, tiene 35 años de edad, es originario de Pensacola, Florida, Estados Unidos. Forma parte de la familia Anoa'i samoana. Es egresado del Instituto de Tecnología de Georgia. Ha conquistado cinco Campeonatos Mundiales, también ha sido tres veces como Campeón Mundial Peso Pesado de la WWE y dos veces Campeón Universal de la WWE.

También entre sus logros siobresalen un reinado como Campeón de los Estados Unidos de WWE, un campeonato Intercontinental de WWE y un título en Parejas de la WWE junto a Seth Rollins.

Un dato interesante de Roman Reigns, es que junto a Brock Lesnar, es uno de los dos luchadores que han derrotado a The Undertaker en WrestleMania y el único en haber vencido a ambos Brothers of Destruction (Kane y The Undertaker) en dicho evento (en las ediciones 30 y 33 respectivamente).