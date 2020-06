WWE Backlash: Previa, horario y donde ver

Estados Unidos.- Directo desde el 'Performance Center' de WWE en Florida y a ´puerta cerrada, el evento Backlash se celebrará este día con 8 luchas que prometen emociones grandes para los fanáticos de la Lucha Libre, arrancando desde las 17:00 horas (tiempo de Si naloa).

WWE presentará esta tarde/noche Backlash, un evento de PPV que presenta en la cartelera el denominado "mejor combate de la historia" entre Randy Orton y Edge, además de otros 7 encuentros donde estarán títulos en juego.

El combate estelara será entre el “máximo depredado” Ranyd Orton, y la “superestrella categoría R” Edge, en una lucha clásica entre dos rivales de año, siendo esta también la revancha de Wrestlemania 36 que se llevó el canadiense Edge en un combate de 'Último hombre en pie' en el mes de abril.

El campeón de la WWE, Drew McIntyre expondrá su campeonato ante el “supermán negro” Bobby Lashley, en una lucha que demostrará quién es el hombre mas peligroso de la empresa, pues estos dos gladiadores han llevado su rivalidad a tintes peligroso al atacarse uno a otro.

Por su parte el campeón Universal, Braun Strowman defenderá el título en una lucha en desventaja 2 contra 1, en la que John Morrison y The Miz buscarán arrebatarle el cinturon; además de un acecho permanente de Otis, el señor “dinero en el banco”.

La campeona femenil de Raw, la japonesa Asuka, se medirá ante la poderosa Nia Jax en una lucha títular que se volvió personal cuando la retadora atacó a Kairi Sane, amigo de Asuka. Mientras que el monarca de los Estados Unidos, Apollo Crews, tendrá que defender ante el mexicano Andrade.

En México y Latinoamérica el evento se podrá ver a través del canal Fox Action de mecagacable, mientras que en Europa se podrá ver en canales como DirecTV y Movistar; iniciando a las 17:00 horas, con un kick off de media hora antes (16:30 horas).

Los tiempos cambian... hace unos meses no podíamos imaginar que el panel de expertos de #WWEBacklash estaría en skype desde sus propias casas... pic.twitter.com/isUJBiYNTO — Planeta Wrestling WWE Backlash (@Planeta_Wrest) June 14, 2020

CARTELERA COMPLETA

The Greatest Wrestling Match Ever: Edge vs Randy Orton

Campeonato Universal: Braun Strowman vs The Miz & John Morrison

Campeonato de la WWE: Drew McIntyre vs Bobby Lashley

Campeonato femenino de Raw: Asuka vs Nia Jax

Campeonato de los Estados Unidos: Apollo Crews vs Andrade

Campeonatos femeninos por parejas: Bayley & Sasha Banks vs Alexa Bliss & Nikki Cross vs The IIconics (Peyton Royce y Billi Kay)

Campeonato por parejas de Raw: The Street Profits (Montez Ford y Angelo Dawkins) vs Viking Raiders (Erik e Ivar)

Jeff Hardy vs Sheamus.

