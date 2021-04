WWE: Conoce la cartelera para el magno evento, el Wrestlemania 37

Tampa, Florida.- Llego el momento de vivir una edición más del gran evento de la empresa de la Lucha Libre WWE, el Wrestlemania, en su aniversario 37 el cual se llevará a cabo desde el Raymond James Stadium, la casa de los Bucaneros de Tampa Bay y la vigente sede del Super Bowl LV.

Con función de doble noche y con la presencia del Universo WWE, a comparación del año pasado que se realizó a puerta cerrada por primera ocasión en su historia, la empresa busca hacer historia en este año nuevo confirmando grandes combates que serán de una noche inolvidable en este 2021

DÍAS DE CELEBRACIÓN

Wrestlemania 37 vivirá su apertura el sábado 10 y cerrará el domingo 11 de abril con un mismo horario cada noche, es decir, en punto de las 19:00 horas (hora local), 18:00 horas (Tiempo del centro de la República Mexicana). Ambos días comprenderán siete luchas a lo largo del evento, entre ellos el debut como luchador de Bad Bunny en la WWE.

CARTELERA PARA EL SÁBADO 10 DE ABRIL

Lucha por el título de la WWE: Bobby Lashley vs Drew McIntyre

Lucha por el título femenil de SmackDown: Sashas Banks vs Bianca Belair

Lucha por los títulos de parejas de RAW: Xavier Woods y Kofi Kingstong (New Day) vs AJ Style y Omos



Lucha en jaula de acero: Braun Strowman vs Shane McMahon

Lucha Turmoil por una oportunidad por los títulos de parejas femeninos: Lana y Naomi vs Ruby Riott y Live Morgan (Riott Squad) vs Natalya y Tamina vs Mandy Rose y Dana Brooke

Lucha programada: Seth Rollings vs Cesaro

Lucha programada: Bad Bunny y Damian Priest vs The Miz y John Morrison

Cartelera para el Wrestlemania 37

CARTELERA PARA EL DOMINGO 11 DE ABRIL

Lucha por el Título Universal: Roman Reigns vs Edge vs Daniel Bryan

Lucha por el Título femenil de RAW: Asuka vs Rhea Ripley

Lucha por el Título Intercontinental: Big E vs Apollo

Lucha por el Título femenil de parejas: Shayna Badzler y Nia Jax vs vencedoras de la lucha Turmoil de la nocha anterior

Lucha programada: Randy Orton vs Bray "The Fiend" Wyatt

Lucha programada: Kevin Owens vs Sami Zayn