WWE: Edge luchará contra Roman Reigns en Wrestlemania 37

Estados Unidos.- Comiezan a sonar las peleas estelares para el evento más grande de la empresa luchística WWE, el Wrestlemania, que en este año 2021 tendrá su trigésimo séptimo aniversario en el inmueble donde se llevó a cabo el Super Bowl LV, el Raymond James Stadium.

La casa de los Tampa Bay Buccaneers vivirá el duelo entre Edge, vigente ganador del Royal Rumble, enfrentando al campeón del título Universal, hablamos de Roman Reigns. Si bien, el canadiense ha portado el campeonato de la WWE en diversas ocasiones y pudo disputar una pelea contra el portador Drew McIntyre, sin embargo, optó por ir por el cinturón del americano.

Hace unas horas, en el segundo Pago Por Ver de la empresa, Elimination Chamber, Reigns defendió su título por séptima vez después de dejar en la lona a un Daniel Bryan que se encontró abatido por una lucha previa dentro de la cámara para ser el nuevo retador al título.

De manera inesperada, el victorioso de la batalla real apareció por detrás al momento del festejo de Roman Reigns. Sin decir una sola palabra pero si un ademan con el dedo señalando la imagen de Wrestlemania, Edge oficializó uno de los platillos principales del magno evento.

El luchador "Categoria R" participará una vez en el evento más grande de todos los tiempos después de haber ganador la batalla real. El primero acaeció al inicio de la década en Wrestlemania 26. En aquella ocasión perdió ante Chris Jericho en la pelea por el título mundial pesado.

Si bien la superestrella viene de una victoria en el pasado evento, en su aniversario 26, en una pelea del último hombre en pie luchando ante el "asesino de leyendas" Randy Orton. El mismo fue el primer Wrestlemania que se celebró a puerta cerrada por el tema de la pandemia.

Por otro lado, una de las sorpresas de esta noche fue conocer al nuevo monarca de la WWE, The Miz, quien aprovechó el agotamiento de Drew McIntyre para canjear el "Money in the Bank" y derrotarlo en una pelea de apuesta y así conquistar el cinturón de la empresa.