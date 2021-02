WWE: ¡El conejo volador! Bad Bunny participó en el Royal Rumble (Video)

San Petesburgo, Florida.- Terminó el primer Pago Por Ver de la empresa de Lucha Libre WWE, el Royal Rumble, con diversas emociones y sorpresas que se vivieron dentro del Thunderdome, entre ellos la participación del rapero boricua, Bad Bunny, entonando la melodía "Booker T".

Pero no sólo fue lo único en esta noche, pues el "Conejo Malo" hizo acto de presencia durante la Batalla Real varonil, cuando apareció en la pista camino al cuadrilátero en lo que pareció hacer tercia con las superestrellas, The Miz y John Morrison, no obstante, el momento dio un giro.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Ambos guerreros aparecieron en el camerino de Benito Antonio Martínez, nombre del cantante de reguetón, para demostrarle su más grande admiración por como a roto varias barreras como ser uno de los artistas más exitosos en el continente americano como en todo el globo terráqueo.

Posterior al ingreso de The Miz, Bunny llegó y comenzó a preparar su arribo, aunque los referíes lo detuvieron. Debido a lo sucedido, tanto Morrison como Miz intentaron convencer a los mismos y ambos fueron eliminados por Damian Priest. Enseguida, el conejo subió al tercer encordado y se lanzó sobre los dos gladiadores.

Inmediatamente las figuras del Universo WWE como los fanáticos que estuvieron observando el evento desde sus hogares estallaron de emoción, tanto que varios de ellos han comenzado a solicitar al oriundo de Almirante Sur que sea una nueva superestrella del wrestling.

Leer más: Rey Mysterio espera que Dominik, Ángel Garza y Andrade queden en el Top 5 de Royal Rumble

El Royal Rumble culminó con las victorias de Drew Mcyntire reteniendo el cinturón de la WWE como Roman Regins el título Universal, al ser el único hombre en pie tras una sorprendente confrontación ante Kevin Owens, previo a la Batalla Real de los hombres.

En tanto, los vencedores de ambas ramas fueron Bianca Belair por parte de las divas y Edge por los varones. Ambos ingresando entre los primeros tres luchadores, concretamente Belair lugar 3 y Edge fue el primer guerrero en ingresar a la lona.