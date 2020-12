WWE: Goldberg le lanza esta advertencia al campeón universal Roman Reigns

El veterano luchador Goldberg quiere probar al mundo que aún conserva el talento y la fuerza para poner en aprietos a cualquier rival que se ponga enfrente en el cuadrilátero.

El de Tulsa, Oklahoma, quien el próximo 27 de diciembre cumplirá 54 años de edad, quien brilló en la WCW, ha lanzado una fuerte amenaza a Roman Reigns, actual Campeón Universal de la WWE, a quien acusa de haberle robado la Spear sin consecuencias, y de esconderse de él en WrestleMania 36.

En una reciente entrevista en el programa The Bump de WWE, William Scott Goldberg, su nombre verdadero, apareció como invitado especial, y allí Kayla Braxton le hizo una pregunta clave y directa.

"El mes pasado te vimos en la audiencia en el WWE ThunderDome, y parecías bastante enfocado en la lucha de Roman Reigns en contra de Braun Strowman. ¿Es posible decir que hay asuntos pendientes entre tú y Roman?", le cuestionó la entrevistadora.

Goldberg respondió: "Oh, yo diría que esa es una de las subestimaciones más suaves que he escuchado. Huyó de mí en WrestleMania, me robó mi movimiento final —Dios sabe hace cuánto tiempo—, y continúa luchando a un nivel muy deficiente".

El experimentado gladiador agregó: "Vamos a ser perfectamente honestos: yo soy el tipo que aplica la Spear, y no creo que él entienda lo que se siente una, hasta que yo le aplique una. Entonces, Roman viene, y yo voy por él. Podré estar viejo, podré estar canoso, pero todavía sigo siendo Goldberg. ¿Y quién es el próximo? ¡Roman es el próximo!".

Cabe recordar que Goldberg estaba programado para exponer el Campeonato Universal WWE ante Roman Reigns en WrestleMania 36, pero Reigns apareció en el WWE Performance Center y al conocer que The Miz tenía molestias propias de una gripa, y para evitar el coronavirus, decidió irse a casa.

Se dice que la Goldberg vs. Roman Reigns intentó grabarse hasta casi que el último momento. Desde entonces, Goldberg ya había lanzado una amenaza a Roman Reigns, diciéndole que era "un chiste", y recientemente estuvo en el WWE ThunderDome presenciando una lucha de Reigns.

MULTICAMPEÓN

Goldberg es también actor, exjugador de fútbol americano y excomentarista de artes marciales mixtas estadounidense. Fue inducido al Salón de la fama (Hall Of Fame) en 2018.

En su trayectoria destacan cuatro campeonatos mundiales conquistados, una vez Campeón Mundial Pesado de WCW, una vez monarca Mundial Peso Pesado de la WWE y dos veces Campeón Universal de la WWE.

Asimismo tuvo dos reinados como Campeón de los Estados Unidos de la WCW y un reinado como Campeón Mundial por Parejas de la WCW junto con Bret Hart

