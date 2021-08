WWE: John Cena regresa el sábado a Summerslam en busca de ser campeón mundial nuevamente

Estados Unidos.- Este próximo sábado 21 de agosto se llevará a cabo el evento de WWE, Summerslam 2021 desde el Allegiant Stadium de Las Vegas, recinto que espera albergar a más de 60 mil personas, y que será testigo de una de las superestrellas más queridas de la historia, John Cena.

Desde que dejó la WWE a tiempo completo para hacer carrera en el mundo del cine, los fanáticos siempre especularon con la vuelta del carismático luchador, John Cena, y ahora que ha hecho su regreso oficial, irá por una gran prueba de fuego, vencer a Roman Reigns y convertirs en 17 veces campeón del mundo.

El "rapero mayor" volvió a Smackdown para encarar al monarca reinante del título Universal, Roman Reigns, quién de defendido su correa ante la mayoría de luchadores de la empresa, y ahora se verá las caras con el antigua rostro de WWE, Cena, que ahora con el apoyo de los fans, buscará detener el reinado de terror del samoano en el evento estelar de Summerlam.

OTRAS CONTIENDAS

El otro título mundial de la empresa también estará en juego, cuando el campeón WWE, Bobby Lashley, defienda ante la leyenda de WCW, Bill Goldberg, quién hace su retorno con el hambre de arrebatarle el cinturón al "superman negro". Será un verdadero duelo de "lanzas" donde solo el más poderoso saldrá con la mano en alto.

En la división femenina, ambos título máximo se pondrán en la línea. Bianca Belair, la monarca de Smackdown luchará ante Sasha Banks, en lo que pinta para ser el final de su rivalidad. Por su parte, la campeona de Raw, Nikki A.S.H. se jugará el título en una triple amenaza contra Rhea Ripley y la siempre peligrosa Charlotte Flair.

Mientras tanto, dos colosos que se tienen un odio medido chococará en el ring; se trata del 'Mesías' Seth Rollins, quién querrá vencer al veterano Edge en una lucha por el honor que seguramente terminará siendo sin descalificación. En tanto, el escocés Drew McIntyre deberá pelear ante su ex amigo de 3MB, Jinder Mahal, quién no ha dejado de crearle problemas.

El mexicano Rey Mysterio y su hijo Dominik también verán acción en el evento más caliente del verano, cuando hagan equipo como retadores para enfrentar a los campeones en parejas de Smackdown, The Usos Brothers, quiénes les arrebataron los campeonato en el evento pasado.

Summerslam 2021, que siempre se realizaba los domingos antes, llegará este sábado a partir de las 19:00 del centro de México (Kickoff a las 18:00), y se podrá ver por WWE Network, Peacock TV y Fox Premium, siendo estos en su mayoría canales de paga.

CARTELERA COMPLETA DEL EVENTO

- Roman Reigns (c) vs. John Cena | Lucha por el Campeonato Universal.

- Bobby Lashley (c) vs. Goldberg | Lucha por el Campeonato WWE.

- Edge vs. Seth Rollins

- Nikkis ASH (c) vs. Charlotte Flair vs. Rhea Ripley | Lucha por el Campeonato Femenil RAW.

- Bianca Belair (c) vs. Sasha Banks | Lucha por el Campeonato Femenil SmackDown.

- The Usos (c) vs. Dominik y Rey Mysterio | Lucha por el Campeonato de Parejas SmackDown.

- AJ Styles y Omos (c) vs. Randy Orton y Riddle | Lucha por el Campeonato de Parejas RAW.

- Sheamus (c) vs. Damian Priest | Lucha por el Campeonato de los Estados Unidos.

- Drew McIntyre vs. Jinder Mahal

- Alexa Bliss vs. Eva Marie

