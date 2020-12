WWE: John Cena y la marca que vio frenada en su carrera en este año

Uno de los luchadores más populares en la organización WWE sigue siendo el veterano John Cena, quien con su estilo y carisma ha logrado una gran popularidad y fama, no solo en Estados Unidos, sino también en otroa países del mundo, pero este año que está por acabar frenada una racha.

Este 2020 ha sido el añoi más extraño de la historia reciente. Pese a la pandemia de Covid-19, la WWE soguió llevando a cabo sus shows semanales y PPV (pago por evento). Gracias a ello, permitió que los eventos Raw y SmackDown se celebraran con regularidad en televisión y que una superestrella terminara con un increíble registro.

En cuanto a gran John Cena, fue la primera vez desde el 2004 que no ha aparecido en ningún episodio de Monday Night Raw en todo el año.

Cena participó en el magno evento WrestleMania 36 en un enfrentamiento contra Bray Wyatt y también realizó algunas apariciones en el Friday Night SmackDown para promocionar el combate, pero nunca pisó el show rojo de WWE.

Cabe mencionar que desde su aparición en WrestleMania 36, John Cena ha dedicado todos sus esfuerzos en su carrera de Hollywood. Se alista para interpretar varios papeles interesantes en el mundo del cine en un futuro cercano, siendo su aparición en Suicide Squad uno de sus mayores logros, donde interpretará el personaje "Peacemaker".

El filme está programado para estrenarse el 6 de agosto de 2021 en cines y HBO Max.

Hasta el momento, no hay planes para John Cena en WWE en el año 2021. Ha trascendido que su agenda le permitirá aparecer en el WrestleMania 37, aunque no ha vinculado a ninguna historia o luchador en concreto. En caso de que los números en WWE no funcionan, es muy probable que Vince McMahon recurra a él una vez más.

La única superestrella que realmente menciona a Cena ya es R-Truth, ya que considera al Campeón 16x como su héroe de la infancia.